Elisa Isoardi mostra su Instagram la tuta passe-partout che sta bene a tutte

Elisa Isoardi conquista Montecarlo con l’abito trasparente

C’è qualcosa di meglio di indossare una splendida tuta con scollo a cuore? Passe-partout per ogni occasione, è stata sfoggiata anche da Elisa Isoardi in occasione dell’anteprima della pellicola 7 donne e un mistero, in uscita al cinema il 25 dicembre. Ci sono dei capi d’abbigliamento senza tempo, che esprimono (e per fortuna, aggiungiamo noi) il vero significato dell’eleganza, della bellezza dell’essere fashion senza troppi ghirigori.

Elisa Isoardi, la tuta passe-partout che vogliamo subito

Da sempre maestra di stile, la Isoardi non ci ha mai deluse per i look proposti sulle passerelle e sui red carpet. Una raffinatezza innata che esprime grazie a un portamento naturale. Semplice, a tinta unica, con uno scollo a cuore che non possiamo non amare: ha completato il look con un unico accessorio – incantevole, dobbiamo dirlo – un bracciale scintillante.

Non possiamo non elogiare la scelta di una tuta che starebbe bene a tutte noi: con un paio di décolleté nere, non avviene un vero e proprio contrasto cromatico, ma di certo si punta su uno dei colori che più ci permettono di inneggiare alla classe. Sappiamo molto bene che non è un colore prettamente natalizio, ma un abbigliamento del genere per Capodanno non sarebbe male: anzi, si potrebbe spezzare con un accessorio dal color rosso passione. Magari proprio per la lingerie, come hanno già fatto le nostre vip del cuore.

Il segreto di bellezza di Elisa Isoardi

Oltre al fashion, c’è di più: la Isoardi è una delle conduttrici televisive che più amiamo. Non è una questione di bellezza, perché, alla fine, lo sappiamo, non è l’estetica che fa realmente la differenza. Il suo portamento, il savoir faire, la genuinità e l’autenticità che traspaiono dalle sue azioni e parole fanno il resto.

Sul suo profilo Instagram, la Isoardi ha sempre condiviso delle storie o delle foto in cui la ritraggono in palestra. La cura del corpo, si sa, passa anche per le rinunce e la forza di volontà: Elisa non ha mai nascosto di allenarsi quotidianamente e di seguire una sana alimentazione.

Il futuro di Elisa Isoardi in TV

Dopo essere stata a lungo la protagonista de La Prova del Cuoco, aver partecipato a Ballando con le stelle e L’Isola dei Famosi, al momento la Isoardi si sta dedicando a se stessa: molto attiva su Instagram, non manca mai di aggiornare i follower. Pare, però, che nel suo immediato futuro ci sia una delle occasioni più importanti di sempre: essere una delle co-conduttrici di Sanremo 2022 per una serata.

Il ritorno su Rai Uno sarebbe molto gradito: dopotutto, una pausa è sempre essenziale per tornare al meglio delle proprie possibilità. Gli impegni lavorativi hanno catalizzato la sua vita per tanto tempo, e un periodo di riposo, di stacco, fa sempre bene, perché consente di ricaricarsi e di mostrare la grinta e la forza di cui, dopotutto, la Isoardi è sempre stata capace.