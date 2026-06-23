Barbara D’Urso a teatro con il suo spettacolo, l’annuncio (con frecciata). Quanto costa vederlo

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso torna, ma non nel modo in cui molti si aspettavano. Dopo settimane se non mesi di indizi, voci, indiscrezioni e ipotesi sul suo futuro, la conduttrice ha svelato il nuovo progetto: si chiama Barbaramente ed è uno spettacolo teatrale che la vedrà protagonista nel 2027.

Un titolo che gioca apertamente con il suo nome e con il personaggio che il pubblico conosce da anni, ma anche con il desiderio di raccontarsi fuori dagli schemi della tv. E l’annuncio nasconde non troppo velatamente una frecciata ai big della tv.

Barbara D’Urso torna a teatro con “Barbaramente”

Chi la voleva nuovo giudice di Ballando con le Stelle al posto di Selvaggia Lucarelli dovrà mettersi l’anima in pace: il nuovo capitolo professionale di Barbara D’Urso passa dal teatro. Non un semplice ritorno in scena dopo l’esperienza con Taxi a due piazze, ma un progetto costruito attorno alla sua figura pubblica e privata. Barbaramente, diretto da Chiara Noschese, viene presentato come uno spettacolo intimo, pensato per mostrare una Barbara diversa dal solito.

L’idea è quella di un racconto non lineare, fatto di ricordi, momenti di leggerezza, musica, canto, danza e qualche verità lasciata emergere sul palco. In un palco da dove potrà finalmente liberarsi di qualche sassolino, ne siamo sicuri. Non si tratterà di una biografia ordinata, quindi, e nemmeno un elenco di tappe della sua lunga carriera. Piuttosto, un faccia a faccia con il pubblico, dove l’immagine popolarissima di Carmelita viene messa in discussione, giocata, forse persino ribaltata. E la curiosità, inutile negarlo, è già altissima.

La frecciata dopo l’addio a Mediaset

A far parlare non è stato solo l’annuncio, ma anche la frase scelta per accompagnarlo: “Perché nessuno può togliermi la voce”. Una battuta? Una dichiarazione d’intenti? O una frecciata bella e buona dopo l’uscita di scena da Mediaset? Il pubblico, naturalmente, ha letto tra le righe.

Barbara D’Urso è stata per anni uno dei volti più riconoscibili di Canale 5, protagonista del pomeriggio televisivo e di diversi programmi di prima serata. Poi la rottura, mai davvero spiegata nei dettagli, e una fase di silenzio mediatico molto poco silenziosa (per gli altri). Lei stessa, in passato, aveva lasciato intendere che prima o poi sarebbero emerse le ragioni reali di quell’addio. Ora, però, invece di tornare in tv con un’intervista-confessione, sceglie il palcoscenico. Una mossa meno prevedibile, più furba.

Quanto costa lo spettacolo teatrale

Le prime date di Barbaramente sono già state annunciate: il 14 aprile 2027 al Teatro Acacia di Napoli e il 19 aprile 2027 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. I biglietti risultano disponibili su TicketOne e i prezzi variano in base al settore scelto.

Per Napoli, le fasce principali vanno dai 30 euro della Galleria ai 44 euro della Platea Poltronissima, passando per i 38 euro della Platea Poltrona. Per Milano, nella selezione dei posti compaiono categorie tra i 30 e i 44 euro: Galleria II a 30 euro, Galleria I a 35 euro, Poltrona a 38 euro e Poltronissima a 44 euro. A queste cifre vanno aggiunte le commissioni e gli eventuali costi di servizio previsti dalla piattaforma.

Sarà davvero lo spettacolo della rinascita? Presto per dirlo. Ma una cosa è certa: Barbara D’Urso ha scelto di rientrare in gioco mettendoci il nome, la faccia e, soprattutto, la voce.