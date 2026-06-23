Barbara D’Urso a teatro con il suo spettacolo, l’annuncio (con frecciata). Quanto costa vederlo

Dopo un lungo periodo lontano dalla sua amata tv, Barbara D’Urso annuncia il suo ritorno ma riparte dal palcoscenico, con uno spettacolo personale e fuori dagli schemi

Foto di Giorgia Sdei

Giorgia Sdei

Giornalista esperta di spettacolo

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

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Barbara D’Urso a teatro con il suo spettacolo, l’annuncio (con frecciata). Quanto costa vederlo
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Barbara D'Urso
Quando inizia Barbaramente? Qual è il costo dello spettacolo? Dove si svolgerà il teatro?

Barbara D’Urso torna, ma non nel modo in cui molti si aspettavano. Dopo settimane se non mesi di indizi, voci, indiscrezioni e ipotesi sul suo futuro, la conduttrice ha svelato il nuovo progetto: si chiama Barbaramente ed è uno spettacolo teatrale che la vedrà protagonista nel 2027.

Un titolo che gioca apertamente con il suo nome e con il personaggio che il pubblico conosce da anni, ma anche con il desiderio di raccontarsi fuori dagli schemi della tv. E l’annuncio nasconde non troppo velatamente una frecciata ai big della tv.

Barbara D’Urso torna a teatro con “Barbaramente”

Chi la voleva nuovo giudice di Ballando con le Stelle al posto di Selvaggia Lucarelli dovrà mettersi l’anima in pace: il nuovo capitolo professionale di Barbara D’Urso passa dal teatro. Non un semplice ritorno in scena dopo l’esperienza con Taxi a due piazze, ma un progetto costruito attorno alla sua figura pubblica e privata. Barbaramente, diretto da Chiara Noschese, viene presentato come uno spettacolo intimo, pensato per mostrare una Barbara diversa dal solito.

L’idea è quella di un racconto non lineare, fatto di ricordi, momenti di leggerezza, musica, canto, danza e qualche verità lasciata emergere sul palco. In un palco da dove potrà finalmente liberarsi di qualche sassolino, ne siamo sicuri. Non si tratterà di una biografia ordinata, quindi, e nemmeno un elenco di tappe della sua lunga carriera. Piuttosto, un faccia a faccia con il pubblico, dove l’immagine popolarissima di Carmelita viene messa in discussione, giocata, forse persino ribaltata. E la curiosità, inutile negarlo, è già altissima.

La frecciata dopo l’addio a Mediaset

A far parlare non è stato solo l’annuncio, ma anche la frase scelta per accompagnarlo: “Perché nessuno può togliermi la voce”. Una battuta? Una dichiarazione d’intenti? O una frecciata bella e buona dopo l’uscita di scena da Mediaset? Il pubblico, naturalmente, ha letto tra le righe.

Barbara D’Urso è stata per anni uno dei volti più riconoscibili di Canale 5, protagonista del pomeriggio televisivo e di diversi programmi di prima serata. Poi la rottura, mai davvero spiegata nei dettagli, e una fase di silenzio mediatico molto poco silenziosa (per gli altri). Lei stessa, in passato, aveva lasciato intendere che prima o poi sarebbero emerse le ragioni reali di quell’addio. Ora, però, invece di tornare in tv con un’intervista-confessione, sceglie il palcoscenico. Una mossa meno prevedibile, più furba.

Quanto costa lo spettacolo teatrale

Le prime date di Barbaramente sono già state annunciate: il 14 aprile 2027 al Teatro Acacia di Napoli e il 19 aprile 2027 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. I biglietti risultano disponibili su TicketOne e i prezzi variano in base al settore scelto.

Per Napoli, le fasce principali vanno dai 30 euro della Galleria ai 44 euro della Platea Poltronissima, passando per i 38 euro della Platea Poltrona. Per Milano, nella selezione dei posti compaiono categorie tra i 30 e i 44 euro: Galleria II a 30 euro, Galleria I a 35 euro, Poltrona a 38 euro e Poltronissima a 44 euro. A queste cifre vanno aggiunte le commissioni e gli eventuali costi di servizio previsti dalla piattaforma.

Sarà davvero lo spettacolo della rinascita? Presto per dirlo. Ma una cosa è certa: Barbara D’Urso ha scelto di rientrare in gioco mettendoci il nome, la faccia e, soprattutto, la voce.

Barbara D'Urso TeatroStar e Vip