Barbara D’Urso spegne le polemiche sul suo spettacolo: il passo indietro

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso fa un passo indietro: dopo aver rilasciato delle dichiarazioni decisamente fraintendibili sul suo nuovo spettacolo, ha voluto spegnere ogni polemica, spiegando di cosa parlerà lo show Barbaramente, che la vedrà protagonista nel 2027 nei teatri italiani.

Barbara D’Urso si rimangia la frecciata e spegne le polemiche sul suo spettacolo teatrale

Chi la voleva in panchina si dovrà ricredere: nel 2027 Barbara D’Urso tornerà in scena con un nuovo spettacolo teatrale. Dopo il successo di Taxi a due piazze, la conduttrice ha deciso di dare spazio alla sua storia personale con Barbaramente, diretto da Chiara Noschese, uno spettacolo intimo, pensato per mostrare una Barbara inedita, diversa da come ci ha abituati in tv.

L’annuncio del nuovo show è arrivato su Instagram, dove D’Urso ha pubblicato la locandina accompagnata da parole che non sono passate inosservate. “Perché nessuno può togliermi la voce”, si legge a corredo del post sui social: poche parole che a tutti sono sembrate una frecciata dopo l’uscita di scena da Mediaset.

Impossibile infatti non ricollegare la frase della conduttrice all’allontanamento dall’azienda, che per anni ha ottenuto grandi risultati in termini di ascolti grazie ai suoi salotti, sia pomeridiani che in prima serata. A distanza di poche ore dall’annuncio però Barbara D’Urso è tornata sui suoi passi.

Di fronte all’ondata di speculazioni e alle teorie su possibili “sassolini dalle scarpe” pronti a essere rimossi sul palcoscenico, è intervenuta direttamente sui propri profili social per spegnere sul nascere ogni tipo di tensione: “Rassicuro chi erroneamente ha pensato che nel mio spettacolo parlerò contro qualcuno o qualcosa: sarà privo di polemiche, sarà intrattenimento, un viaggio emotivo fatto di ricordi, musica, ironia, ballo e divertimento… E con me 2 straordinari performer!”.

Insomma, nessuna vendetta all’orizzonte, almeno per il momento: per conoscere la verità sull’addio a Mediaset dovremo aspettare ancora.

I dettagli dello spettacolo teatrale

Lo show si preannuncia come un racconto intimo e leggero, un faccia a faccia con il pubblico in cui l’immagine della conduttrice verrà esplorata senza schemi televisivi, ma tenendo ben lontani i toni dello scontro. Sebbene il debutto sia fissato per la primavera del 2027, la macchina organizzativa si è messa in moto e i biglietti sono già disponibili nei principali circuiti.

Le prime date di Barbaramente sono già state annunciate: il 14 aprile 2027 al Teatro Acacia di Napoli e il 19 aprile 2027 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Il prezzo dei biglietti varia in base al settore: si parte dai 30 euro per i settori della Galleria (Galleria II a Milano), passando per i 35 euro della Galleria I e i 38 euro della Poltrona, fino a un massimo di 44 euro per la Platea Poltronissima (al netto di diritti di prevendita e commissioni di servizio).

La sfida teatrale è lanciata e, polemiche o meno, l’attenzione attorno al ritorno di Barbara D’Urso resta altissima. In più non è ancora chiaro se la conduttrice prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Non resta che attendere l’autunno per scoprire se Carmelita avrà di nuovo un ruolo sul piccolo schermo.