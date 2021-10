Barbara D’Urso, un futuro a Sky e l’addio a Mediaset: l’indiscrezione

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

Il futuro lavorativo di Barbara D’Urso appare abbastanza incerto al momento, soprattutto dopo l’indiscrezione lanciata da Novella 2000. Il magazine diretto da Roberto Alessi ha infatti aperto degli scenari importanti: per la D’Urso, questa stagione a Mediaset non è propriamente la migliore, soprattutto dopo che ha dovuto dire addio a ben due show, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live. Tuttavia, al momento non si sta affatto escludendo un cambio di rete: il suo futuro è a Sky?

Barbara D’Urso abbandona Mediaset per Sky: l’indiscrezione

La conduttrice è stata per anni uno dei volti di punta di Mediaset. Al momento, però, pare che Sky la starebbe corteggiando, e non da poco tempo. Secondo Novella 2000, è da diversi mesi che la rete vorrebbe proporle un cambiamento. Date le riduzioni dei suoi programmi, non è così impensabile credere che Barbara possa lasciarsi tentare.

Negli anni precedenti, la D’Urso è stata praticamente in onda sulla rete Mediaset sei giorni su sette. Senza contare che anche il suo Pomeriggio Cinque ha subito in parte dei tagli, almeno dal punto di vista del minutaggio. Il ridimensionamento non l’ha resa felice: la fascia pomeridiana è stata anche al centro di un po’ di polemiche, in quanto molto simile a La Vita in Diretta. Meno salotto, più attualità.

Il futuro di Barbara D’Urso in TV

Alcuni sono in effetti convinti che possa esserci un cambio di direzione nei piani della D’Urso. Alla fine della stagione televisiva 2021/2022, potrebbe voler puntare a un cambio repentino, soprattutto ritornando ai suoi amati salotti televisivi. Come hanno preso però i vertici di Mediaset il corteggiamento da parte di Sky nei confronti della conduttrice? Non nel modo migliore.

Si possono aprire degli scenari che porrebbero la D’Urso in bilico tra Sky e Mediaset: come Enrico Papi, potrebbe scegliere di dividersi tra le due reti, investendo su nuovi format. Per il momento si tratta solo di un’indiscrezione, ma di certo potrebbe non essere così lontana dalla realtà, in particolare perché, alla fine, tutto è nelle mani di Barbara e della proposta di Sky.

Il colosso di Cologno Monzese è la casa di Barbara D’Urso da più di vent’anni. Sebbene agli occhi dei telespettatori possa sembrare incredibile un cambio di rotta, chissà che la conduttrice non si lasci del tutto tentare da un programma tutto suo su Sky, magari in prima serata, proprio come ai vecchi tempi.