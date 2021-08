Barbara Chiappini: “Tornata con mio marito dopo un messaggio di mia madre dall’Aldilà”

editato in: da

Barbara Chiappini svela di essere tornata con il marito dopo aver ricevuto un messaggio dall’aldilà da parte della madre. La showgirl, arrivata al successo grazie a programmi cult come Buona Domenica e Domenica In, da tempo ha deciso di cambiare vita. Oggi vive in campagna insieme ai figli Sveva e Folco, inoltre gestisce un’azienda agricola che produce frutti di bosco.

Intervistata dal settimanale DiPiù, Barbara ha raccontato di essersi riconciliata con il marito, il manager Carlo Marini Agostini, dopo alcuni fatti importanti legati a sua madre. La donna è scomparsa quando la Chiappini aveva solo undici anni a causa di una lunga malattia, ma la showgirl ha sempre percepito la sua presenza, soprattutto nei momenti più difficili.

“La mia mamma mi ha mandato un messaggio dall’Aldilà tramite mia cugina – ha confessato Barbara -. In un sogno le ha detto: “Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”. Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. E quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo. E così Carlo e io siamo tornati insieme. […] Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine. Che le crisi sono normali e che vanno superate”.

Già tempo fa la Chiappini aveva parlato del rapporto speciale con sua madre, raccontando di aver sentito la sua presenza in autostrada, quando aveva rischiato di rimanere coinvolta in un brutto incidente. “Mentre sbandavo, perché c’era la pioggia e io avevo perso il controllo, ebbi la sensazione che il tempo all’interno dell’abitacolo si fosse fermato – aveva rivelato -. All’improvviso sentii una grande pace nel cuore e una voce interna che mi diceva: ‘Barbara, non ti capiterà nulla’. Ne uscii indenne, miracolosamente. Mia madre, che sentii accanto a me in quella macchina, mi salvò da morte certa. Per lo meno, io la penso così”.

Volto televisivo degli anni Novanta, la Chiappini oggi sembra aver trovato la felicità che sognava da tempo. Al suo fianco ci sono il marito Carlo, a cui è legata da circa vent’anni, e i figli frutto del loro amore.