Sei mio figlio, sei mia figlia! La lettera di Luciana Littizzetto ai bambini adottati

“Te, che non sei nato dalla mia pancia, ma dal mio cuore... te, che la vita è bastarda perché ti ha fatto nascere in un posto e rinascere in un altro e non hai potuto scegliere… nessuna delle due volte; te, che una mamma ce l’avevi, ma poi ne è arrivata un’altra, e adesso ne hai due…ed è un gran casino".

Correva l'anno 2017 quando una Luciana Littizzetto in versione inedita, si presentava all'interno dello show Stasera CasaMika in onda su Rai2 con in mano una lettera, una delle più belle mai scritte, perché in quella risiedeva tutto il suo amore.

"Lettera a un bambino rinato", questo il nome di quel testo che ha riempito di emozioni i cuori di chi, in quelle parole ha scelto consapevolmente di ritrovarcisi. Come ha fatto la stessa Luciana Littizzetto che ha scelto di diventare una mamma di cuore.

Forse non tutti sanno che l'esplosiva e carismatica presentatrice tv, è mamma di Vanessa e Jordan Beljuli, due ragazzi adottati insieme al compagno Davide Graziano. Come lei stessa ha confessato in numerose interviste, non è stato semplice perché i suoi figli avevano delle ferite profonde e doloranti addosso. Ma sono cresciuti insieme. E lei è diventata la mamma, loro sono diventati i figli.

Un percorso di crescita condiviso che ha permesso di creare un legame di amore incondizionato che è nutrito dall'affetto, dal rispetto e dalla reciprocità, anche se tra le persone che lo compongono non scorre lo stesso sangue. Ma è magico, come solo lui sa essere.

Ed è da questa consapevolezza che scorrono come un fiume in piena le parole della lettera di Luciana Littizzetto, che a distanza di anni viene ricordata ancora come un inno d'amore, forse il più bello di sempre. Ed è questa lettera che oggi riportiamo qui per ricordare che l'adozione è una scelta meravigliosa e per celebrare tutte le mamme di cuore.