Barbara Berlusconi: le foto del quinto figlio con nonno Silvio e nonna Veronica

Barbara Berlusconi, splendida con i capelli rosa: tutti i suoi look

Barbara Berlusconi ha pubblicato le foto del nuovo arrivato in famiglia in compagnia dei nonni: la terzogenita di Silvio Berlusconi ha condiviso su Instagram dei bellissimi scatti in bianco e nero del piccolo Ettore Quinto, nato lo scorso novembre, immortalato mentre posa in braccio a nonno Silvio, a nonna Veronica Lario, a papà Lorenzo Guerrieri e a tutti i fratellini.

Barbara Berlusconi, gli scatti tenerissimi di Ettore Quinto con i nonni

Una serie di scatti tenerissimi quelli pubblicati da Barbara Berlusconi: su Instagram l’imprenditrice ha voluto condividere delle foto in bianco e nero di Ettore Quinto, l’ultimo figlio venuto alla luce lo scorso novembre, immortalato insieme a tutta la sua famiglia.

Il piccolo, frutto dell’amore tra la Berlusconi e il compagno Lorenzo Guerrieri, ha portato una felicità indescrivibile in famiglia: basta osservare gli sguardi che i nonni Silvio e Veronica rivolgono al loro nipotino, che nei suoi primi mesi di vita, come ha giustamente sottolineato mamma Barbara, è un concentrato di “amore puro e gioia”.

Negli scatti il piccolo Ettore Quinto è sempre il protagonista: prima da solo, poi con la mamma e il papà, poi con nonna Veronica, che lo tiene in braccio e ha l’espressione orgogliosa, e ancora con nonno Silvio, immortalato mentre dà un bacino sulla fronte del piccolo.

Dolcissime anche le foto con i fratellini, Alessandro ed Edoardo, che ha avuto dall’ex compagno Giorgio Valaguzza, e Leone e Francesco Amos, nati dall’amore con Lorenzo Guerrieri.

Barbara Berlusconi, la quinta gravidanza e l’amore con Lorenzo

Dopo Alessandro (nato nel 2007), Edoardo (2009), Leone (2016) e Francesco (2018), Barbara Berlusconi è diventata mamma per la quinta volta lo scorso novembre. Pochissime le foto col pancione sui social, così come è stata tenuta lontana dai riflettori la nascita del piccolo, venuto alla luce in una clinica privata svizzera.

Il desiderio della Berlusconi, in realtà, era un fiocco rosa: “Speriamo che questa volta sia femmina, oppure mi toccherà chiamarlo quinto”, aveva commentato, in modo ironico. Alla fine la profezia si è avverata e la figlia dell’ex presidente del Consiglio ha mantenuto la promessa, chiamando il figlio proprio Ettore Quinto.

Barbara è già mamma Alessandro ed Edoardo, che ha avuto dall’ex compagno Giorgio Valaguzza, e Leone e Francesco Amos, nati dall’amore con Lorenzo Guerrieri, il suo attuale compagno, al quale è legata ormai dal 2013.

Della loro relazione non tutti erano pienamente convinti, perché l’imprenditrice era reduce dalla rottura con il calciatore brasiliano Alexandre Pato. Eppure col tempo Barbara e Lorenzo hanno dimostrato di avere un legame solido e una storia meravigliosa, coronata dai loro tre gioielli, i loro splendidi figli.

Insieme a loro vivono anche i bambini nati dall’amore con Giorgio Valaguzza, il suo primo grande amore che le è stato accanto per tantissimi anni: “La separazione è stata un passaggio doloroso per tutti – aveva ammesso -. Ma sia io che Giorgio abbiamo sempre dato il massimo: evidentemente non è bastato e doveva andare così. Siamo cresciuti insieme, io avevo 16 anni e lui 22. Con il passare del tempo ci siamo formati, siamo cambiati nel carattere e nelle aspirazioni. Dopo dieci anni ci siamo ritrovati più maturi, ma distanti”.