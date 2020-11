Ballando, le lacrime di Milly, il ritorno di Todaro-Isoardi: i momenti cult della 9° puntata

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Emozioni forti e sorprese nella semifinale di Ballando con le Stelle che ha regalato al pubblico moltissimi momenti cult. Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sono tornati in pista dopo un lungo stop, conquistando un posto per la finale, mentre Milly Carlucci si è commossa pensando al figlio Patrick che non vede da mesi. Tante le esibizioni e le coppie che si sono messe alla prova sulla pista dello show.

Scopriamo i momenti cult e quelli indimenticabili.

LE LACRIME DI MILLY CARLUCCI – Vera anima del programma, Milly Carlucci, sempre impeccabile e composta, si è lasciata andare alla commozione nel corso della diretta. La conduttrice si è emozionata di fronte all’abbraccio fra Daniele Scardina e la sua mamma. Fra le braccia della signora Mariella, il pugile si è sciolto in lacrime e anche la presentatrice non è riuscita a mascherare le sue emozioni. “Avete fatto commuovere anche me – ha detto, nascondendo il viso -. Anch’io sono una mamma, scusate”. Poco dopo Milly ha ammesso: “È stata una puntata emozionate, io mi sono commossa anche perché ve lo devo dire, sono tanti mesi che non vedo mio figlio. È all’estero, c’è il lockdown e non può rientrare in Italia. Tutte queste cose qui e quindi mi commuovono questi abbraccia tra madre e figlio”.

L’INCONTRO FRA DANIELE SCARDINA E LA MADRE – Grande sorpresa di questa edizione di Ballando con le Stelle, Daniele Scardina ha raccontato il suo passato difficile e la voglia di riscatto, trovata attraverso lo sport. “Sono cresciuto a Rozzano che per me è casa, ma c’erano situazioni che non erano belle – ha spiegato -. O stavo in mezzo alla strada a inseguire cose sbagliate o inseguivo la boxe. Ho visto uno spiraglio di luce quando un amico, che era a New York, mi ha detto: ‘Vieni, ti posso aiutare’. Ho riempito la mia valigia di sogni e sono partito. Eravamo in un buco in cinque a dormire – ha spiegato ricordando gli inizi della sua carriera -. Io su un materasso gonfiabile con un mio amico. Per vivere scaricavo mobili, montavo cucine, pulivo i piatti e poi correvo in palestra. Poi arrivavo a casa la sera ed ero solo e senza niente. Mi chiedevo: ‘Perché lo stai facendo?’. Lì ho avuto la mia illuminazione. Il Signore è entrato nel mio cuore e mi ha fatto capire che era il cammino giusto. Mi sono sentito felice. Anche se non avevo niente, avevo tutto. Avevo la sua presenza, il suo supporto. Ognuno di noi ha un dono dentro, devi solo viverlo al massimo”.

L’INFORTUNIO DI MAYKEL FONTS E LA SORPRESA AD ALESSANDRA MUSSOLINI – Infortunio in diretta per Maykel Fonts che, mentre si stava esibendo con Alessandra Mussolini è stato colpito in testa dalla concorrente. Senza volerlo la Mussolini, durante una presa, ha urtato con il braccio il ballerino. Fonts, nonostante il dolore, ben evidente dalla sua espressione, ha continuato a ballare. Poco dopo ha lasciato la pista e Alessandra ha ricevuto la sorpresa del figlio Romano. Il 17enne, frutto dell’amore fra l’ex politica e il marito Mauro Floriani, ha lasciato a bocca aperta la sua famosa mamma. “A Ballando ha fatto vedere un altro lato di sé e quindi credo sia stata un’esperienza positiva per lei – ha spiegato -. Ci hanno messo un po’ a convincermi a venire perché non sono mai stato in tv […] All’inizio non si poteva stare in casa – ha raccontato -, perché metteva la musica e provava in salone, in cucina. Io dovevo studiare e le chiedevo di abbassare la musica. Non ha mai fatto niente a livello atletico e mi aspettavo peggio”.

IL RITORNO ESPLOSIVO DI ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO – Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono tornati in pista dopo lo stop imposto dall’infortunio al piede della conduttrice. La loro esibizione era molto attesa e non ha deluso le aspettative. Con un paso doble carico di passione, il ballerino e la presentatrice hanno conquistato un posto in finale, battendo tutte le alte coppie il lizza per il ripescaggio. Impossibile non rimanere affascinati dalla bravura dei ballerini, che sin dall’inizio hanno mostrato una grandissima intesa. “Avete dimostrato, nonostante le tante difficoltà che avete avuto, che cos’è il carisma”, il commento di Selvaggia Lucarelli.

IL MESSAGGIO DI COSTANTINO DELLA GHERARDESCA – Concorrente molto discusso di questa edizione di Ballando con le Stelle, nella nona puntata Costantino Della Gherardesca ha raccontato il suo passato difficile e ha voluto lanciare un messaggio a chi è vittima di bullismo. “La prima cosa che mi ha creato problemi nella vita è stato il mio rapporto con il cibo, quindi la grassezza, l’obesità – ha spiegato -. Mi prendevano in giro a scuola, mi prendevano in giro gli amici. Quando sei un bambino ci rimani male. E ti ossessiona. […] Anche adesso da grande, in cui l’unico divertimento che rimane è andare al ristorante con amici, hai lì il fantasma dei disordini alimentari. Io continuo a ingrassare e dimagrire, ingrassare e dimagrire ed è faticoso. Però non mi lamento”. Il conduttore ha poi voluto lanciare un messaggio a chi combatte contro i bulli. “Il messaggio molto importante che vorrei far passare è che non bisogna piangersi addosso – ha detto -. Non bisogna dire ‘Povero me, sono stato bullizzato’. No, bisogna tirare fuori le p***e e andare avanti. Gli altri bambini mi prendevano in giro perché ero grasso, ma io andavo avanti per la mia strada e continuavo a rubargli le merendine. Io ho trovato il coraggio, è questo che mi ha salvato”.