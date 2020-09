Ballando con le Stelle, Carolyn Smith si racconta: “Così ho perso 12 chili”

editato in: da

Carolyn Smith torna a Ballando con le Stelle in gran forma, svelando di aver perso 12 chili. La coreografa e ballerina ha raccontato al settimanale Oggi di aver seguito una dieta sana durante i mesi del lockdown, dimagrendo. “Al tempo del Covid ho perso 12 chili – ha raccontato -. Ho approfittato del lockdown per cucinare in modo sano e mangiare a orari fissi, cosa difficile quando si è sempre in giro. Seguo una dieta studiata per me da Sara Farnetti (la nutrizionista, ndr): dalla fine della trasmissione ho perso 12 chili! Vuol dire che c’è sempre un lato positivo in tutte le cose”.

Coreografa e volto amatissimo di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith è anche una donna forte e coraggiosa. L’artista ha scelto di raccontare su Instagram la sua battaglia contro un tumore che dura da diverso tempo. Nonostante le cure impegnative e i momenti difficili, Carolyn non ha mai perso il sorriso e la positività che la contraddistinguono. “Da Padova scendo a Roma una volta ogni tre settimana per sottopormi alla chemio e posso dire di sentirmi bene – ha raccontato al magazine -. Fare le cure ai tempi del lockdown è stata un’odissea: avevo preso un albergo a Roma per tre mesi, poi l’albergo ha chiuso e mi sono trasferita in un appartamento dove mancavano ascensore e acqua calda”.

Dal 2007, Carolyn Smith è Presidente della giuria di Ballando con le Stelle. Legatissima a Milly Carlucci, la coreografa è pronta per iniziare una nuova avventura nel programma Rai. Lo show, dopo lo stop causato dalla pandemia mondiale, era stato rimandato a causa della positività al Covid-19 di Daniele Scardina e Samuel Peron. Il 19 settembre il programma ripartirà con un cast d’eccezione che regalerà, ancora una volta, grandi emozioni al pubblico. Carolyn ha svelato come si prepara per la prima puntata, rivelando di essersi informata su Instagram e Facebook per conoscere meglio i concorrenti. “Li spio sui social per capire chi avrò davanti”, ha ammesso.

Come svela la Rai, mentre Samuel Peron è ancora in stand-by, Daniele Scardina è tornato ad allenarsi dopo due tamponi negativi. Nel frattempo Rosalinda Celentano scenderà in pista con Tinna Hoffman, ballerina danese.