Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini nel cast: l’indiscrezione

La nuova stagione di Ballando con le Stelle promette scintille: è ancora presto per conoscere il cast definitivo, ma le prime indiscrezioni suggeriscono la presenza di numerosi personaggi amatissimi dal pubblico. E, a quanto pare, una delle protagoniste potrebbe essere Alessandra Mussolini.

A lanciare l’indiscrezione è stato TvBlog, che ha parlato di trattative tra la produzione di Ballando con le Stelle e l’ex parlamentare. Sembrerebbe che Alessandra Mussolini sia in corsa per partecipare allo show di Milly Carlucci, che partirà il prossimo settembre. Il suo nome era già comparso qualche mese fa, ma all’epoca le coppie del talent di ballo erano già state formate. Poi, a causa della situazione d’emergenza, la trasmissione è slittata all’autunno e i giochi si sono riaperti: pare che la Mussolini sia ora in trattativa per diventare una delle concorrenti di Ballando, ma l’esito dell’accordo non è ancora stato rivelato.

In effetti, dietro sembrerebbe esserci molto di più. Secondo alcune indiscrezioni, Alessandra sarebbe in lizza anche per il Grande Fratello Vip 5, e quindi si troverà a dover fare una scelta. Entrambe le trasmissioni andranno in onda a partire dal prossimo settembre, almeno stando agli ultimi rumors, quindi si sovrapporranno per la maggior parte delle settimane. A meno di nuovi cambi di palinsesto – il che è possibile, soprattutto in questo periodo così movimentato dal punto di vista televisivo – la Mussolini dovrà scegliere la proposta più allettante.

Intanto, il cast di Ballando con le Stelle va via via delineandosi sempre più. Sono già spuntati i primi nomi di coloro che affronteranno la durissima competizione di danza: ci saranno Barbara Bouchet, Elisa Isoardi, Rosalinda Celentano, Lina Sastri e Vittoria Schisano, ma anche Costantino della Gherardesca, Daniele Scardina, Gilles Rocca, Ninetto Davoli, Tullio Solenghi, Paolo Conticini e Antonio Maria Catalani. Resta solo da capire quando lo show tornerà finalmente sul piccolo schermo.

Al momento, Milly Carlucci non ha dato alcuna conferma ufficiale sulla data di messa in onda, sebbene si parli con insistenza di domenica 12 settembre come esordio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. E lo show vedrà ancora una volta, tra i giurati, l’amatissima Carolyn Smith: lei stessa, in un’intervista al settimanale Chi, ha rivelato di essere pronta a tornare in tv il prossimo autunno, se la data verrà finalmente confermata.