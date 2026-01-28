Chi è Aurora Abatangelo, la giocatrice di hockey alle Olimpiadi invernali 2026

Milano-Cortina 2026 si avvicina e tra le atlete di spicco c’è anche Aurora Abatangelo, giovane atleta che sta conquistando il mondo dell’hockey

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 sono sempre più vicine e manca davvero poco all’avvio di questo attesissimo evento sportivo. I XXV giochi olimpici invernali si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo, città assegnatarie della manifestazione in forma congiunta e, ovviamente, agli sgoccioli della partenza l’attenzione si accende non solo sugli sport, ma soprattutto sui volti che potrebbero diventare le nuove icone di queste Olimpiadi.

Tra sogni, sacrifici e storie di vita vera, cresce soprattutto la curiosità intorno alle atlete che stanno costruendo il loro futuro lontano dai riflettori, ma con una determinazione che conquista. E tra loro c’è anche una giovane sportiva italiana capace di unire grinta, talento e una personalità che non passa inosservata: il suo nome è Aurora Abatangelo ed è una promessa dell’hockey.

Aurora Abatangelo, chi è la giovane promessa italiana dell’hockey

Nel panorama dello sport italiano al femminile ci sono storie che meritano di essere raccontate non solo per i risultati raggiunti, ma per il percorso personale che le accompagna. Aurora Abatangelo è una di quelle ragazze capaci di conquistare attenzione con la forza di chi ha scelto una strada difficile e l’ha seguita fino in fondo.

Nata a Desio nel 2002, Aurora ha scoperto l’hockey su ghiaccio da bambina, innamorandosi subito di uno sport intenso, fisico e poco convenzionale, soprattutto per una giovane donna. Mentre molte sue coetanee sognavano palcoscenici diversi, lei infilava i pattini e scendeva sul ghiaccio con una determinazione che, col tempo, sarebbe diventata la sua firma.

La sua crescita sportiva inizia all’Hockey Como dove muove i primi passi e dimostra fin da subito di avere qualcosa in più: non solo il talento, ma anche una mentalità già adulta fatta di disciplina e voglia di migliorarsi. L’hockey, però, non è uno sport che concede scorciatoie e Aurora lo capisce presto tanto che, per crescere davvero come sportiva, ha bisogno di uscire dalla propria zona di comfort ed è così che arriva la Svizzera, prima con le Ambrì-Piotta Girls e poi con le Lugano Ladies, esperienze fondamentali che la mettono alla prova non solo come atleta, ma come ragazza lontana da casa, immersa in una nuova lingua, nuovi ritmi e nuove responsabilità.

Aurora Abatangelo, la campionessa tra sport e vita vera

Il percorso di Aurora Abatangelo prosegue ed ogni stagione diventa un tassello in più nel suo percorso fino al ritorno in Italia con le EV Bozen Eagles, una squadra con cui aveva già vissuto una vittoria importante anni prima. Un ritorno che significa tanto, ma che dura poco: la voglia di Aurora di competere ad alto livello la spinge di nuovo oltreconfine, questa volta con le HC Davos Ladies, dove oggi continua a costruire la sua carriera con costanza e ambizione. Aurora non è il tipo di atleta che cerca i riflettori, ma il ghiaccio finisce sempre per accenderli su di lei.

Parallelamente cresce anche il suo ruolo in nazionale e, dalle selezioni Under 18 fino alla squadra maggiore, Aurora ha indossato più volte la maglia azzurra, partecipando ai campionati mondiali e vivendo l’emozione di rappresentare l’Italia in contesti internazionali. Ogni convocazione diventa una conferma, ogni partita un’occasione per dimostrare che le donne nello sport meritano spazio e rispetto.

Fuori dal ghiaccio, però, Aurora resta una ragazza della sua età: ama il padel, il tennis, il trekking e la musica, e sui social mostra un lato spontaneo, fatto di sorrisi, allenamenti, momenti di vita quotidiana e piccoli frammenti di normalità. È proprio questo equilibrio tra forza e semplicità a renderla così affascinante agli occhi di chi la segue e in queste Olimpiadi Invernali sicuramente molti occhi saranno puntati proprio su di lei.