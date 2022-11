Asia Argento si spoglia per il suo nuovo amore: “Emozioni indescrivibili”

Fonte: IPA Asia Argento sempre più bionda e dark lady sul red carpet

Da quando ha ritrovato la felicità al fianco di Michele Martignoni, Asia Argento ha una nuova luce negli occhi. Quella di una donna che ha attraversato il periodo più buio ma che è riuscita a rinascere e adesso, all’età di 47 anni, è più radiosa che mai. Ma si sa, le bad girls non smettono mai di essere tali: audace come sempre, l’attrice ha condiviso uno scatto super sensuale su Instagram in cui si spoglia proprio per celebrare il suo nuovo amore.

Asia Argento si spoglia per il fidanzato

Li avevamo lasciati in quei teneri scatti in riva al mare con i quali l’attrice aveva svelato al mondo la sua relazione con il campione di MMA. Stavolta, però, Asia Argento ha sorpreso i suoi follower con un ritratto di coppia ad alto tasso di sensualità: il giovane sportivo è in boxer mentre lei è completamente nuda, coperta unicamente dai suoi tantissimi tatuaggi e dalla grande cintura d’oro che Martignoni si è guadagnato in qualità di campione del mondo un mese fa.

Un modo speciale e audace, com’è nelle sue corde, per celebrare l’importante traguardo: “Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Keep shining ❤️‍🔥 ‘The belt came to Rome and it will stay here'”.

Asia Argento e Michele Martignoni sempre più innamorati

“È così bello averti con me”, aveva scritto qualche settimana fa il campione del mondo di MMA sul suo profilo Instagram. Una frase breve e semplice, ma che racchiude l’essenza di un rapporto sui cui, a dirla tutta, forse in molti non avrebbero scommesso. Si sa, quando una donna inizia una relazione con un uomo più giovane di lei c’è sempre chi è pronto a storcere il naso e a lasciarsi andare a commenti non proprio dolci.

Con buona pace dei detrattori, Asia Argento e Michele Martignoni sono più innamorati che mai e non perdono occasione per riconfermare quanto sia profondo e dirompente il sentimento che li lega. La differenza d’età tra l’attrice e “The Italian Thunder” non è di certo un problema e l’unica cosa che conta, in fondo, sono gli occhi di Asia, tornati a splendere dopo un periodo difficile.

Asia Argento felice dopo il periodo più difficile

È stata lei stessa a raccontare del suo passato di dipendenza da alcol e droghe, come delle violenze taciute per anni. Tutti eventi che si sono aggiunti alla scomparsa della madre Daria Nicolodi appena due anni fa e a quella di Anthony Bourdain, il grande amore della sua vita che ha deciso di togliersi la vita. Eventi che sul piatto della bilancia hanno avuto un peso indicibile.

Sembra quasi la trama di uno di quei film drammatici che è solita interpretare e invece no, è solo vita vera. La stessa che ha cementato in lei una forza fuori dal comune, qualità che esprime in ogni parola o gesto. “Per essere felici ci vuole coraggio”, ha scritto una volta l’autrice Karen Blixen. E la splendida Asia ha dimostrato di averne.