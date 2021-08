Arisa, la delusione su Instagram dopo l’indiscrezione su Amici

Arisa si sfoga su Instagram dopo le indiscrezioni sul suo futuro ad Amici. Lo show di Maria De Filippi tornerà presto in tv e la conduttrice è già all'opera per costruire il cast della prossima edizione. Se la presenza di Lorella Cuccarini , insegnante di danza, è già stata confermata, Arisa potrebbe non esserci.

L'indiscrezione ha causato la reazione di Arisa che nelle Stories di Instagram ha deciso di replicare. La cantante non ha nascosto la sua delusione e la rabbia per essere stata definita "strampalata". "Io non sono sgangherata - ha scritto -. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c***i tuoi".

Arisa è stata fra i grandi protagonisti dell'ultima edizione di Amici, fra le esibizioni con Lorella Cuccarini e le liti con Rudy Zerbi. Poliedrica e talentuosa, la cantante negli ultimi mesi si è divisa fra il palco e la tv, ottenendo sempre grandi successi. Se la carriera procede a gonfie vele anche nella vita privata Arisa sembra aver trovato finalmente la felicità che cercava. Dopo un tira e molla continuo l'artista oggi è di nuovo accanto ad Andrea Di Carlo, fra i primi a commentare i suoi post Instagram e a sostenerla nel suo percorso artistico.

Con molta probabilità solo a settembre Maria De Filippi svelerà il cast definitivo della nuova edizione di Amici. Per ora sarebbero stati confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Resta da scoprire se ci sarà Arisa e se nello show farà il suo ingresso Raimondo Todaro, ballerino molto amato e volto storico di Ballando con le Stelle.