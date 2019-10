Ariadna Romero, che cosa fa oggi

editato in: da

Bellissima, spigliata e magnetica, Ariadna Romero ha stregato i telespettatori italiani sin dal suo esordio in tv nel 2009.

Sparita per qualche tempo dalle scene, è tornata da poco alla ribalta televisiva e in molti si sono chiesti cosa abbia fatto in questi anni l’affascinante modella cubana.

La giovane Ariadna era arrivata poco più che ventenne in Italia, dopo essere stata scoperta su una spiaggia di Cuba da un talent scout che l’aveva convinta a tentare la strada della moda e dello spettacolo trasferendosi a Milano. Una partenza, ha raccontato poi la modella, per niente facile, che ha dovuto superare l’ostilità della famiglia contro la sua scelta e la separazione con il fidanzato di allora che, ancora oggi, descrive come un grande amore.

Arrivata a Milano, Ariadna Romero si dedica a casting e provini e viene subito notata, tanto da esordire in tv poco dopo il suo arrivo. È il 2009 e la cubana dagli occhi verdi viene arruolata per il ruolo di ‘schedina’ all’allora corte di Simona Ventura, Quelli che il calcio.

Dopo un’altra esperienza televisiva di taglio calcistico, che la vede al timone di un programma su Milan Channel, arriva la grande occasione al cinema. A notare Ariadna è Leonardo Pieraccioni, che la lancia sul grande schermo con il ruolo di Luna, nel suo film Finalmente la felicità.

Ormai la Romero è un volto noto e apprezzato, la cui consacrazione arriva grazie al ruolo di concorrente in Ballando con le Stelle: è il 2012, la modella cubana si piazza decima, ma ormai ha stregato il pubblico italiano. La sua carriera prosegue tra moda, pubblicità e reality, l’ultimo dei quali è, quest’anno, L’Isola dei Famosi.

Ariadna Romero dunque, continua, a 33 anni, il suo lavoro di modella, ma oggi è soprattutto una mamma.

La vita privata della modella negli ultimi anni è stata infatti piuttosto intensa. Sposata nel 2012 con il cestista italiano Lorenzo Gergati, un paio di anni dopo si separa e inizia un’intensa storia d’amore con Pierpaolo Petrelli, noto ai telespettatori per essere stato il ‘velino’ di Striscia la Notizia. Anche con Petrelli l’unione non dura, ma due anni fa la coppia, ora separata, da alla luce il piccolo Leonardo.