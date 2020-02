Antonella Clerici torna su Rai Uno: condurrà un nuovo show

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Antonella Clerici torna su Rai Uno dove condurrà un nuovo show. A svelarlo è l’Ansa secondo cui la conduttrice sarebbe già all’opera per creare il programma. Il ritorno della presentatrice sul piccolo schermo era nell’aria e a confermarlo era stato proprio Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, nel corso della conferenza stampa di Sanremo.

Il manager, di fronte ad Amadeus e ai giornalisti accorsi al Festival, aveva definito come una “bestemmia” la scelta di lasciare a casa la Clerici dopo l’addio alla Prova del Cuoco. “Antonella è un personaggio fondamentale – avva detto -, un asset da valorizzare e su cui puntare sempre per questa azienda. Vorrei con lei costruire nel mantenimento del suo codice, di leggerezza e profondità, un suo ritorno meno prevedibile. Mi piacerebbe perché Antonella è una donna sorprendente, che sa mettersi in gioco – aveva aggiunto -. È una bestemmia che Antonella Clerici non sia su Rai1 da un anno. Merita di tornare con tutti gli onori su Rai1, senza se e senza ma”.

La Clerici aveva risposto a quelle parole in lacrime, emozionandosi. “Queste parole mi emozionano e mi rincuorano – aveva confessato -. Ho passato un anno veramente difficile. Queste tue parole sono quello di cui avevo bisogno. Quello che vorrei fare è affidarmi. Coletta è un grande intenditore di televisione ed è giusto che faccia una Rai1 come vuole lui. Per una volta, anziché dire ‘Voglio fare, questo o quell’altro’, mi sento presa per mano”.

Antonella aveva scelto di lasciare La Prova del Cuoco poco dopo la morte dell’amico Fabrizio Frizzi per trascorrere più tempo con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. Per amore del petroliere la Clerici si era trasferita in una tenuta nel verde. Al suo posto al timone dello show cooking era approdata Elisa Isoardi che oggi ha al suo fianco ha Claudio Lippi.