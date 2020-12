Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci svela nuovi indizi sullo show

editato in: da

Milly Carlucci splendida 60enne

C’è sempre più attesa per Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci che ha riscosso tantissimo successo e che andrà in onda dal 29 gennaio, sfidandosi con il GF Vip, che è da poco stato prolungato fino a metà febbraio..

Come ha rivelato la stessa conduttrice a Nuovo Tv in una recente intervista, per la seconda edizione “ci saranno tante novità e sorprese“. Il format innovativo, amatissimo dal pubblico, ha superato le aspettative della Rai, che l’ha confermato nel palinsesto per questa stagione televisiva.

Reduce dall’entusiasmante edizione di Ballando con le Stelle, la Carlucci è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura, e proprio in questi giorni sta cominciando a condividere con il suo pubblico alcune anticipazioni.

Sull’account Instagram officiale del programma, Milly Carlucci sta svelando una ad una le maschere che celeranno i cantanti che si esibiranno nello show musicale. Fino ad ora sono tre le maschere rese note: la pecorella, la giraffa e il lupo.

Ovviamente non è dato sapere chi si nasconderà dietro questi costumi, ma la conduttrice aveva svelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di aver deciso di introdurre maschere nuove, per far sì che meglio si abbinassero alle caratteristiche dei personaggi che prenderanno parte in gara.

Infatti sui social stanno cominciando a diffondersi rumors sui primi concorrenti: le ipotesi degli utenti sono fantasiose, e dopo il nome di Francesco Monte, uno dei più gettonati è quello di Ornella Vanoni, che ricorda molto la folta chioma rossa della Pecorella, ma anche lo stravagante look della Giraffa.

Accanto a loro potrebbero esserci diversi altri personaggi famosi quali Marco Carta, Riccardo Fogli, Virginia Raffaele, Serena Autieri e Roberta Lanfranchi. Quel che sappiamo con certezza è che il pubblico non scoprirà l’identità segreta dei cantanti sino all’ultimo momento, quando cioè verranno eliminati uno dopo l’altro, in attesa del vincitore.

La prima edizione fu vinta dal Coniglio, sotto al quale si celava Teo Mammucari. Tra le congetture dei telespettatori e le anticipazioni della Carlucci, quel che è certo è che anche questa edizione de Il Cantante Mascherato riserverà tantissime sorprese: non resta che attendere l’inizio del programma per capire chi si cela dietro le maschere già annunciate dalla conduttrice.