Annamaria Malipiero, che fine fa fatto l’ex compagna di Francesco Nuti

Fonte: IPA Annamaria Malipiero, la ex compagna di Francesco Nuti

Attrice, con un passato da modella ed ex compagna di Francesco Nuti: Annamaria Malipiero è un volto noto del piccolo e del grande schermo. Ma che fine ha fatto? La sua carriera è iniziata quando era giovanissima e ancora oggi continua a lavorare sia per il cinema che per la televisione, soprattutto in quest’ultima: nel 2021 è entrata nel cast di Un posto al sole.

Annamaria Malipiero, che cosa fa la ex moglie di Francesco Nuti

Lunghi capelli biondi e uno sguardo che colpisce: non solo per la bellezza ma anche per l’eterocromia, infatti Annamaria Malipiero ha un occhio azzurro e uno metà azzurro e marrone. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è inziata moto presto e lei l’ha portata avanti con successo prendendo parte a progetti sia per la televisione sia per il cinema. E proprio per il grande schermo ha interpretato ruoli importanti come quello in Caruso, zero in condotta, in cui ha recitato al fianco del padre di sua figlia Ginevra: Francesco Nuti.

Ma i primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi da giovanissima, basti pensare che nel 1989 quando aveva 17 anni, ha preso parte (e vinto) insieme sua mamma Miss Mother & Daughter International Paigent, un concorso di bellezza mamma – figlia che si teneva a Los Angeles. Nel 1990, invece, è stata scelta come rappresentante dell’Italia a Miss Universo. Poi, come racconta la biografia del suo sito internet, la scelta di dedicarsi alla recitazione. Percorso inizialmente fatto di apparizioni, ma che in seguito ha portato le prime soddisfazioni come la pellicola Il giorno, il giorno, la notte diretta da Cosimo Milone.

Un lungo curriculum fatto anche di tanta tv, soprattutto in fiction di successo. L’ultimo impegno lavorativo l’ha vista entrare nel cast di Un posto al sole nel 2021 con il ruolo di Lidia Arena. Ma se si guarda ai suoi precedenti progetti ha preso parte a numerose serie tv di successo come Vivere, dove per sei anni ha portato sullo schermo Rebecca Serpi, e Centovetrine, dove ha interpretato Maddalena Sterling.

Poco attiva sui social, ha un profilo Instagram che aggiorna di rado e in cui scrive soprattutto dediche per i figli e condivide qualche scatto di lavoro.

Annamaria, oltre a essere mamma di Ginevra – nata dalla relazione con Francesco Nuti – ha avuto altri due figli: Leonardo e Lucrezia.

Annamaria Malipiero, le parole su Francesco Nuti

Sono stati legati negli anni Novanta Annamaria Malipiero e Francesco Nuti. Lei in alcune occasioni ha parlato in televisione dell’ex compagno.

Una delle ultime è stata a Domenica In, dove è stata ospite insieme alla figlia Ginevra il giorno prima del compleanno dell’attore. In quella occasione hanno anche parlato del profondo legame tra la figlia e il papà, un rapporto che la madre ha spiegato affermando: “C’è un rapporto di intesa straordinario tra di loro con questi silenzi che parlano. Loro sono molto simili, e i suoi occhi si riempiono di amore e di gioia quando la vede”.

In merito ai periodi più bui Annamaria Malipiero aveva detto: “Francesco non ha retto il grande successo: soffriva di una forte depressione, e l’alcol era la risposta, ma la depressione veniva già da prima. Noi siamo stati insieme quasi 8 anni, ho cercato di sostenerlo, ma non c’è nessuno che ti può aiutare se non sei tu il primo a credere di poter guarire. Ad un certo punto però non ero sola, c’era una bambina di mezzo e ho fatto una scelta”.

In un’altra occasione, ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da me, aveva raccontato che non si erano lasciati subito: “Quando sono andata a Milano a lavorare, facevamo avanti e indietro. Poi successe quel brutto incidente e non sapevo dove sbattere la testa perché Ginevra voleva vedere suo padre. Aveva sette anni e da lì all’incontro sono passati diversi mesi, ci siamo fatti aiutare da una psicologa per aiutare Ginevra a incontrare un papà diverso, un nuovo papà”.

E se il legame tra l’attrice e Francesco Nuti si è concluso resta fortissimo quello di Ginevra con il suo papà, di cui è la tutrice.