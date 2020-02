Francesco Nuti, l’ex compagna racconta il loro amore dalla Balivo

editato in: da

Annamaria Malipiero, ex compagna di Francesco Nuti, e Ginevra, la figlia nata dal loro amore, raccontano il legame con il regista in un’intensa intervista di Caterina Balivo. L’attrice, famosa per aver recitato in soap di successo, da Vivere a Centovetrine, ha svelato il legame fortissimo con Nuti e le difficoltà incontrate prima a causa della depressione, poi di un incidente.

“Francesco ha passato un lungo periodo blu, come lo chiama lui, non nero – ha svelato Annamaria, ospite di Vieni da Me -. E non era perché non faceva più ridere, non era perché non funzionavano i film. Chiamiamola depressione. Su Francesco si dicono tante cose, non amo parlare di questo. Il suo problema è la depressione. E non derivava assolutamente dai film che non andavano bene, era proprio il contrario. Lui non stava bene, questo si rifletteva in quello che faceva”.

Poi un brutto incidente domestico che ha cambiato per sempre l’esistenza di Francesco Nuti e della figlia Ginevra, che oggi è la sua tutrice. “Io sono sempre stata accanto a Francesco nel bene e nel male – ha detto l’attrice, parlando dell’ex compagno -. Con Ginevra diventava difficile perché questo male di vita, questa depressione, questo momento buio te lo trasmette e quindi è dura. Noi non ci siamo lasciati subito io e Francesco, quando sono andata a Milano a lavorare, facevamo avanti e indietro. Poi successe quel brutto incidente e non sapevo dove sbattere la testa perché Ginevra voleva vedere suo padre. Aveva sette anni e da lì all’incontro sono passati diversi mesi, ci siamo fatti aiutare da una psicologa per aiutare Ginevra a incontrare un papà diverso, un nuovo papà”.

La star di Vivere ha svelato alla Balivo di essersi innamorata di un altro uomo dopo l’addio a Francesco Nuti. Si tratta di Marco Bindelli, dentista da cui ha avuto due figli, ma che purtroppo oggi non c’è più.

“Ho avuto successivamente una nuova famiglia – ha ricordato -. Incontrai Marco, un dentista, un ragazzo pieno di vita che mi ha travolta con la sua simpatia e il suo animo generoso. E sono nati due bambini. Il nostro rapporto poi è finito. Ma ci sono rapporti civilissimi, lui è stato un papà meraviglioso. Tre anni fa, purtroppo si è ammalato e non ce l’ha fatta”.