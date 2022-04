Anna Tatangelo, è finita con Livio Cori: la rottura a un anno dall’annuncio ufficiale

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Anna Tatangelo ci ha abituati ai suoi tormenti d’amore, ma questa proprio non ce l’ aspettavamo: la cantante e Livio Cori si sono lasciati. La rottura, annunciata oggi a sorpresa dal settimanale Chi, arriva a un anno dall’annuncio ufficiale. Solo lo scorso marzo Anna aveva parlato di Livio come una persona importante per lei, che l’aveva cambiata e aiutata ad andare avanti.

Anna Tatangelo e Livio Cori: perché si sono lasciati

Chi lo avrebbe mai detto? Solo pochi giorni fa, condividendo su Instagram quella che ad oggi è la loro ultima foto insieme, Anna Tatangelo scriveva: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo””.

Una dedica importante, sotto una foto che li ritrae felici e abbracciati. Eppure la cantante di Sora, 35 anni, e Livio Cori, 32, si sono lasciati. A rivelarlo è stato in anteprima il settimanale Chi di Alfonso Signorini.

I motivi? Per ora sconosciuti, non è trapelata nessuna indiscrezione a riguardo, e la notizia è arrivata davvero inaspettata. Anna Tatangelo aveva finalmente trovato l’amore, una persona importante, un affetto stabile, come lo aveva definito lei stessa il mese scorso a Verissimo. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio e numerosi, veri o presunti, flirt, la cantante e conduttrice aveva trovato la serenità con Livio Cori.

Eppure qualcosa è andato storto, ma per ora, dai due diretti interessati, non arrivano conferme o smentite.

La love story tra Anna Tatangelo e Livio Cori

Solo un anno fa la coppia aveva annunciato ufficialmente la relazione, dato che la notizia circolava già da un po’. Anna Tatangelo, già mamma del piccolo Andrea, e Livio Cori, sembravano una coppia stabile, felice, lontana dai riflettori, e tutto aveva sperato che per la cantante, dopo la brutta rottura con l’ex Gigi D’Alessio, avesse ritrovato l’amore. Poco si sa di come si sono conosciuti e della loro vita di coppia.

“Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato” aveva dichiarato solo qualche settimana fa Anna Tatangelo a Verissimo. Per questo la notizia della rottura arriva davvero inaspettata.

La cantante e conduttrice di Scene da un matrimonio, aveva anche spiegato che però aveva temporeggiato nel presentare il nuovo compagno al figlio dodicenne: “Lui vive a Napoli, dove ha la sua famiglia e il suo lavoro, io vivo a Roma. L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so”.

Però proprio queste parole, ad oggi, risultano sospette se analizzate. La distanza e il differente stile di vita tra i due potrebbe essere una delle cause. Le parole finali poi di Anna, sul non sapere come sarebbe stato il loro futuro, insinua il dubbio che ci fossero già dei punti di discordia tra i due.

Sono questi i reali motivi della rottura? Cosa è cambiato dalla scorsa settimana quando Anna parlava di se stessa e Livio come un noi?