Tatangelo distrutta, colpa di D’Alessio: parla la sorella Silvia

Anna Tatangelo dopo l’addio a Gigi D’Alessio: su Instagram è sempre più bella

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno ritrovato la serenità e l’amore. Lei con Livio Cori e lui con Denise Esposito, che lo sta per rendere padre per la quinta volta. Prima di giungere a questo equilibrio e di voltare definitivamente pagina, i due cantanti hanno però vissuto dei momenti difficili e dolorosissimi dovuti alla separazione. A rivelarlo una persona a loro molto vicina.

La sofferenza di Anna Tatangelo, parla la sorella

Per Anna Tatangelo accettare la fine della storia con Gigi D’Alessio non è stato affatto semplice. D’altronde i due si sono amati profondamente per ben dodici anni e dalla loro relazione è nato anche un figlio. Quando è giunto il momento di dirsi addio, come ha rivelato la sorella Silvia al settimanale Di Più, la cantante era distrutta:

Ho visto mia sorella piangere disperata – ha rivelato Silvia – quando si sono lasciati per l’ultima volta.

Silvia ha inoltre ammesso di aver sperato fino all’ultimo in una riappacificazione tra Anna e Gigi, ma di aver capito che un riavvicinamento sarebbe stato impossibile solo una volta che ha saputo che lui frequentava già un’altra donna.

Anna Tatangelo, ora è felice con Livio Cori

Dopo la grande sofferenza, Anna Tatangelo ha voltato pagina e ritrovato l’amore. Risollevarsi dopo il duro colpo inflitto dalla separazione con Gigi D’Alessio non è però stato semplice. In lei sono sorte tante insicurezze e paure, che ha dovuto superare piano piano. È per questo motivo che a lungo ha tenuto segreta la sua frequentazione con Livio Cori:

All’inizio – ha confessato la sorella– non ne voleva parlare, neanche con me. E’ normale quando volti pagina da mamma, che scattino paure, insicurezze.

Le voci sulla relazione tra la Tatangelo e Cori hanno però iniziato ben presto a rincorrersi. Per tutta l’estate i due hanno tenuto banco, senza però mai confermare o smentire il flirt. Solo ad agosto, infine, la cantante ha trovato il coraggio di uscire allo scoperto attraverso un video pubblicato su Instagram.

Oggi Anna, impegnata in televisione con il suo programma Scene da un matrimonio, sembra aver ritrovato definitivamente il sorriso al fianco del suo Livio. I due, che sono riservatissimi, si mostreranno un po’ di più insieme per la gioia dei loro fan?