Chi era Anna Rusticano, la cantante di Tutto è musica

Morta a 71 anni Anna Rusticano, la cantante nota negli Anni ’80 per le hit Tutto è musica e Sto con te

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Lunedì 15 dicembre 2025 è morta una delle voci simbolo degli Anni ’80 italiani. A causa di una polmonite, si è spenta a 71 anni Anna Rusticano, che era ricoverata in una clinica di Roma. A dare la notizia è stata la sorella Sandra. Anna Rusticano, tra i volti più noti degli Anni ’80, si era da tempo ritirata dalle scene.

Anna Rusticano, simbolo degli Anni ‘80

Anna Rusticano nacque a Firenze nel 1954 e, ancora giovanissima, si trasferì a Bologna per rincorrere il sogno di diventare una cantante. Nel 1970 viene notata dall’importante discografico Walter Guertler e con lui pubblica il suo primo 45 giri: Con la testa piena di sogni. L’album di esordio attira l’attenzione dell’etichetta Fonit Cetra, che la ingaggia commissionandole canzoni che, all’epoca, furono grandi hit radiofoniche, Sola e Lui, Lui, lui.

Sull’onda di un successo sempre maggiore, Rusticano compose assieme a Shel Shapiro il controverso brano Fallo. Il testo, ironico e provocatorio, fu considerato un “affronto alla morale pubblica” dalla Rai, che lo censurò, ma si trasformò in un successo sulle radio private, restando in classifica per sette settimane di fila.

La vera fama, però, arrivò nel 1979 con Tutto è musica, altro brano firmato da Shapiro, in classifica per oltre cinque mesi. Superò le 20 settimane in classifica, in seguito, Sto con te, brano del 1980, il più importante della carriera dell’artista. Scritto da Valerio Negrini, il paroliere dei Pooh, superò i confini nazionali diventando un successo anche in Germania.

Nel 1983, ingaggiata dalla prestigiosa etichetta Ricordi, Anna Rusticano partecipò al Festival di Sanremo con il brano Strano che, superando il milione di copie vendute in tutta Europa, non le garantì il primo posto all’Ariston ma bensì la vittoria al Festival di Praga.

Il ritiro dalle scene

Dalla metà degli Anni ’80 in poi, Anna Rusticano decise di dire addio alle hit radiofoniche per dedicarsi a nuovi progetti autoriali. Nel 1986, con il semi pseudonimo Anna Rustikano, pubblicò l’album Protagonista, dal carattere più intimo e profondo. L’ultimo lavoro di Rusticano fu Prendimi con te del 1988, esperimento jazz realizzato assieme ai musicisti Maurizio Giammarco e Agostino Marangolo e firmato con lo pseudonimo di Anna Rus

Nei primi Anni ’90 la carriera di Rusticano prosegue per un breve periodo in Svizzera, dove l’artista si esibisce come cantante di piano-bar e conduce programmi radiofonici in lingua italiana. Fino al 1993, anno della morte del marito. A partire da allora, la cantante, colpita da un grande dolore che la costrinse a sottoporsi a lunghe e difficoltose cure, si ritirò dalle scene. Sul palco, così come in sala di registrazione, Anna Rusticano non ci tornerà più, ma le sue canzoni continuano a essere ricordati da tutti coloro che ascoltavano la radio negli Anni ’80.

Oggi, sui social, la ricorda Lino Bon, ex valletto de I Fatti Vostri. Bon, che di Anna era caro amico, scrive: “Purtroppo stamattina è venuta a mancare Anna Rusticano, mia amica da 30 anni. Fai buon viaggio, mi mancherai tanto”.

