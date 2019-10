Chi è Angelo Guidarelli, fidanzato di Sara Tommasi

editato in: da

Fresca ospite del salotto di Barbara D’Urso, Sara Tommasi ha da tempo ritrovato l’amore. Chi è il suo nuovo fidanzato? Dopo diversi gossip incentrati su un indefinito uomo di nome Angelo, il nuovo compagno della showgirl bocconiana ha ora anche un volto e un cognome.

L’uomo che sembra aver riportato un po’ di serenità nelle travagliata vita della Tommasi si chiama Angelo Guidarelli. Nato a Terni nel 1974, è un attivista di Casa Pound. Poco attivo sui social, sembra lavorare nel settore delle acque minerali.

La sua presenza web è molto low profile. Tra i social che lo vedono attivo c’è Facebook, dove il compagno di Sara Tommasi ha un profilo personale grazie al quale si può evincere sia la sua militanza politica (si è pure candidato come consigliere comunale in occasione delle ultime elezioni amministrative del Comune umbro), sia il suo amore per gli animali. Guidarelli posta infatti numerosi contenuti legati all’attività di associazioni animaliste.

Nonostante lo status Facebook sia caratterizzato dalla dicitura “single”, l’imprenditore umbro ha effettivamente una storia con la showgirl. Immortalati da Chi mentre si baciano, i due, a detta della Tommasi (le rivelazioni sono state fatte nel corso di un’intervista al settimanale Spy), si sarebbero conosciuti in un ristorante mentre entrambi erano a cena in compagnia di amici.

Dopo le indiscrezioni sulla gravidanza della scorsa estate – alle quali è seguita una rivelazione dell’agente Debora Cattoni che ha parlato di un’interruzione di gestazione frutto della volontà di proseguire le cure per il bipolarismo – Sara Tommasi non sembra certo intenzionata a tornare sui tristissimi passi di qualche anno fa.

Ospite ieri sera nello studio di Live: Non è la D’Urso, la showgirl umbra ha parlato degli ultimi e difficili anni. Ha raccontato del periodo in cui la costringevano a drogarsi e a girare film hard e ha detto di aver fatto cose di cui oggi non ha memoria.

La sua vita, per fortuna, sembra essere molto cambiata. Nel salotto serale della conduttrice napoletana la Tommasi ha infatti dichiarato di aver ripreso tutto in mano e di essere molto dedita alla fede. Ha inoltre espresso la volontà di ricorrere ai servizi di agenzie specializzate per rimuovere dal web le foto e i video in cui non si riconosce più.