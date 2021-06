Chi è Angelo Barletta, il fidanzato della giornalista Jolanda De Rienzo

editato in: da

Angelo Barletta è il fidanzato di Jolanda De Rienzo, nota giornalista sportiva. Classe 1984, originaria di Napoli, Jolanda è diventata mamma da poco grazie al compagno Angelo da cui ha avuto il piccolo Gabriel. Appassionata di sport e amatissima da pubblico televisivo, la giornalista ha affrontato una gravidanza difficile, sostenuta da Barletta che, con amore e pazienza, non l’ha mai abbandonata.

Pianista e insegnante di pianoforte, Angelo è nato a Napoli nel 1990. Ha iniziato a suonare sin da piccolo e si è laureato al Conservatorio di San Pietro a Majella in Musicologia e beni musicali. Oltre a realizzare concerti, il compagno di Jolanda De Rienzo dirige anche l’accademia musicale FareMusica che si trova a Pozzuoli. A unire i due è stata proprio la passione per la musica, Jolanda infatti ha un grande amore per il canto e si è cimentata più volte in alcune esibizioni, dando prova del suo talento sui social.

La conduttrice e il musicista sono legati da diversi anni e hanno sempre vissuto il loro rapporto lontano dai riflettori, proteggendolo dai gossip e raccontandolo solamente su Instagram, con foto romantiche e dediche. Grazie all’amore di Angelo, la De Rienzo è riuscita ad affrontare una gravidanza tutt’altro che semplice, segnata da numerosi problemi medici. La giornalista sportiva infatti ha svelato di essere stata contagiata dal Covid quando era incinta insieme al compagno e di aver sofferto di nausee, problemi digestivi e sfoghi cutanei che l’hanno messa a dura prova. “È stata dura ma tu mi hai aiutata – ha scritto, rivolgendosi al bambino -. Anche quando per bere e alimentarmi erano necessarie le flebo tu eri lì, forte e allegro”.

Jolanda ha annunciato su Instagram la nascita del figlio Gabriel, pubblicando uno scatto tenerissimo e divertente del piccolo. Fra i tanti commenti e auguri – da Andrea Delogu ad Alessia Ventura – quello di Angelo Barletta che ha voluto ribadire il suo grande amore nei confronti della giornalista sportiva. “Sei una mamma meravigliosa – ha scritto -, hai avuto tanto coraggio e forza, hai lottato e sofferto in questi nove mesi ma ne è valsa la pena! Hai messo al mondo con tanto amore uno scricciolo amorevole”.