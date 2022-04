Angelina Jolie e Brad Pitt, chi è l’attrice che l’ha denunciato all’FBI

Angelina Jolie sul red carpet con i figli: è eterea

Quella tra Angelina Jolie e Brad Pitt non può essere di certo considerata una rottura rosea tra due persone che decidono di non condividere più la vita insieme, al contrario. Nonostante il tempo passato, infatti, la guerra tra i due ex sembra non volersi calmare: secondo le ultime indiscrezioni, in particolare, dietro l’ultima mossa per affossare l’attore ci sarebbe un’attrice molto conosciuta.

Angelina Jolie e Brad Pitt, ancora guerra

È il lontano 2016 quando Angelina Jolie e Brad Pitt, una delle coppie più amate dello spettacolo, comunicano al mondo di voler divorziare. Anni dopo, nonostante il tempo passato, non c’è ombra di pace tra i due. La loro è una guerra che sembra non avere fine, e anche le ultime indiscrezioni sembrerebbero dimostrarlo.

Non è passato molto da quando l’attrice ha ottenuto la custodia dei loro cinque figli, ma ora Angelina Jolie sembrerebbe aver fatto un’altra mossa contro l’ex marito: secondo quanto riportato da Page Six, la Jolie sarebbe ancora alla ricerca di un modo per ferire l’attore e questa volta lo avrebbe fatto sotto falsa identità. “È a caccia di ogni tipo di informazione, qualcosa che possa utilizzare contro Brad, per ferirlo”, così si legge su Page Six, che ha analizzato l’ultimo avvenimento che riguarda un presunto caso di violenza nel 2016, episodio che aveva coinvolto proprio Brad Pitt. Secondo quanto riportato sulla denuncia, che risale a sei anni fa, l’attore avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la moglie e i figli. Perché se ne parla ora? Perché nelle ultime ore una certa Jane Doe (nome inventato per restare nell’anonimato) ha citato in giudizio l’FBI così da poter ottenere chiarezza sulle indagini relative a quel caso.

Secondo i tabloid americani, però, non ci sono dubbi: dietro al finto nome di Jane Doe ci sarebbe Angelina Jolie, la quale avrebbe tentato un’altra mossa per andare ancora una volta contro l’ex marito. Non ci sono certezze riguardo l’identità di questa donna, ma tutto porta a pensare che possa essere realmente l’attrice, pronta ad avviare l’ennesima battaglia con Brad Pitt.

Angelina Jolie e Brad Pitt, l’accusa di violenza

Ogni speranza su un possibile ritorno di fiamma tra Angelina Jolie e Brad Pitt è andata in fumo e, in caso qualcuno avesse ancora dubbi, le ultime vicende tra i due continuano a dimostrarlo, giorno dopo giorno. Il caso del 2016, quello riportato a galla dai tabloid, risale all’anno in cui la Jolie chiese il divorzio. Durante un volo su un jet privato insieme ai figli, l’ex marito avrebbe avuto una lite con il loro primogenito Maddox (che ha poi testimoniato contro di lui).

Da quella storia, però, Brad Pitt ne uscì illeso, almeno penalmente. Adesso, a distanza di anni (e dopo continui dispetti e continue battaglie tra i due coniugi), Jane Doe – che ha citato in giudizio l’FBI per riaprire il caso – oltre a chiedere di rimanere anonima ha avanzato una precisa richiesta: “Ottenere informazioni affinché i figli ricevano cure mediche e consulenza adeguata per i traumi“. Alla maggior parte delle persone è apparsa strana questa citazione in giudizio improvvisa, dopo tutti questi anni. Difficile, secondo molti, che sia una donna non interessata dai fatti quella che oggi, dopo tempo, si è fatta avanti.