Iva Zanicchi, chi è il parrucchiere dietro la sua chiama: il segreto di Andrea Campisi

IPA Iva Zanicchi

La cofana di capelli di Iva Zanicchi è una delle poche certezze rimaste nella televisione italiana: bionda o rossa, vaporosa, sollevata alle radici, uguale a se stessa attraverso mode, decenni e governi. Dietro quel volume lavora da quasi dieci anni sempre la stessa mano, quella di Andrea Campisi, parrucchiere di Pesaro che l’Aquila di Ligonchio ha blindato con una promessa in piena regola: “Finché sarò viva, tu sarai il mio parrucchiere”.

La frase risalirebbe all’ultima serata trascorsa insieme all’Ariston. Lui rispose augurandole di mantenerla il più a lungo possibile, “altri cent’anni”. E il momento di tirarla fuori è arrivato adesso, perché la cantante ha appena annunciato l’addio ai concerti: il 2026 sarà il suo ultimo anno di esibizioni dal vivo. Il parrucchiere, invece, resta.

Chi è Andrea Campisi, l’uomo dietro i capelli

Il primo incontro con Iva Zanicchi risale ai tempi di Selfie – Le cose cambiano, il programma di Simona Ventura in cui Campisi lavorava nel team dei parrucchieri. Tramite il manager della cantante propose alcune acconciature, lei scelse le sue e il feeling, a sentire lui, fu immediato. Le istruzioni iniziali erano cristalline: “Fammi il volume e la cofana come piace a me”. Con gli anni è arrivata anche una certa libertà creativa, fermo restando l’unico paletto su cui non si discute.

Pesarese, con salone in città, Andrea Campisi ha messo nel curriculum anche i camerini del Grande Fratello, un passaggio davanti alle telecamere a Ciao Darwin nel 2023 e clienti come Patrizia Rossetti. Il nome a cui resta legato, però, è uno solo.

Da Sanremo alla Terrazza della Dolce Vita

Nel 2022 Andrea Campisi ha seguito Iva Zanicchi per tutto il Festival, quello del ritorno in gara con Voglio amarti, serata delle cover compresa. Nel febbraio 2025 lei lo ha rivoluto a Sanremo per il Premio alla Carriera, occasione per cui il parrucchiere aveva studiato un raccolto elegante. L’ultima trasferta è di pochi giorni fa, a Rimini, alla Terrazza della Dolce Vita, la rassegna condotta da Simona Ventura: sui social Campisi ha condiviso il backstage della preparazione, definendo Iva “un’icona senza tempo”.

Nelle immagini la chioma è quella di ordinanza: biondo squillante, radici in tiro, boccoli morbidi e una tenuta che non teme il vento di mare. Merito delle mani, e presumibilmente di una lacca che fa il suo dovere.

L’addio ai concerti non tocca la messa in piega

L’annuncio della svolta è arrivato in un’intervista a Oggi: il 2026 chiuderà la stagione dei concerti. “Sono una cretina, andare in giro così è pazzesco”, ha spiegato la cantante, 86 anni, che comunque non ha alcuna intenzione di sparire: televisione e ospitate restano in programma. E con loro il suo parrucchiere, che ha già messo agli atti la disponibilità: finché lei lavorerà e avrà bisogno di lui per capelli e colore, “io ci sarò sempre”.

La nuova cliente si chiama Simona Ventura

A Rimini, poi, è successa un’altra cosa. Campisi racconta di aver conosciuto lì di persona Simona Ventura per la prima volta: curioso, considerando che tutto era cominciato proprio in un suo programma. Le ha fatto provare shampoo e maschera, e il giorno dopo la conduttrice gli ha chiesto di occuparsi anche dei suoi capelli. L’accordo, riferisce sempre il parrucchiere, è già preso: quando raggiungerà Iva per colore e piega, una tappa sarà anche da Simona.