Amici: Ella Ayalon, la modella che avrebbe fatto perdere la testa a Riki

Si chiama Ella Ayalon la modella che avrebbe fatto perdere la testa a Riki, ex concorrente di Amici. All’anagrafe Riccardo Marcuzzo, l’artista ha sempre protetto la propria privacy, rinunciando a copertine e facili gossip. Riservatissimo e deciso a far parlare solo la sua musica, Riki starebbe vivendo da qualche tempo una love story con una top model.

Come riporta il settimanale Chi, l’attuale fidanzata del 29enne sarebbe Ella Ayalon, una ragazza bellissima, di professione modella e di origini svedesi. Ella ha un profilo Instagram privato e, proprio come il fidanzato, sembra piuttosto attenta alla privacy. Fra i due sarebbe scoccata la scintilla durante le riprese del video musicale di Balla con me, singolo di Riki lanciato nel 2017. Sul set, dove era presente anche Andreas Müller, ballerino e compagno di Veronica Peparini, sarebbe nata una grande intesa, sfociata poi nell’amore.

Già qualche mese fa Riki, intervistato dal Corriere della Sera, aveva confessato di essere innamorato. “Sto da due anni e mezzo con la stessa ragazza – aveva spiegato -: se avessi trovato una fashion blogger i numeri sarebbero stati pompati all’ennesima potenza, invece è una ragazza normalissima, non la conosce nessuno. Ed è proprio brava con me. Ho ancora paura della convivenza, ma abbiamo passato assieme il lockdown, diciamo che è stata una buona prova”.

Secondo quanto riporta il settimanale Chi, i due innamorati avrebbero iniziato a convivere in un appartamento a Milano e la loro love story procederebbe a gonfie vele. 29 anni e una carriera ormai avviata nel mondo della musica, Riki è uno fra gli ex concorrenti più amati di Amici. Era il 2017 quando Riccardo – occhi azzurri e brani scritti da lui – sbarcò nello show di Maria De Filippi, conquistando da subito il favore del pubblico. Il cantante trionfò nella categoria canto, battuto in finale proprio dall’amico Andreas Müller. All’epoca nello show era presente anche Michele Merlo, nome d’arte Mike Bird, cantante scomparso improvvisamente a causa di una emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

Un duro colpo per Riccardo che aveva condiviso un pensiero dolcissimo su Instagram, ricordando l’artista. “Amici o rivali abbiamo condiviso un anno incredibile assieme – aveva scritto -. Sono parcheggiato in doppia fila come un idiota a piangere. Ciao amico mio”.