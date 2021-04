Amici 2021, la confessione di Alessandra Amoroso: “Ero in un tunnel nero”

editato in: da

Alessandra Amoroso ha aperto il suo cuore, raccontando uno dei momenti più duri della sua vita: ne ha parlato ad Amici Special, dove è stata ospite per raccontare il suo percorso nella scuola di talenti.

La cantante salentina è stata la protagonista di un incontro con i ragazzi del talent show, dove lei, più di dieci anni fa, ha cominciato a mettere il primo tassello per raggiungere i traguardi che sognava. Il suo percorso artistico è stato costellato di successi, ma anche di momenti duri.

“Immobile è una canzone che ho odiato moltissimo, ma che ho imparato ad amare – ha raccontato ai ragazzi di Amici – è stata la canzone che mi ha fatta conoscere e amare dal mio pubblico, in ogni mio concerto dev’essere sia in scaletta sia alla fine, tutti la vogliono sentire”, ha affermato la Amoroso dopo aver cantato il brano in versione unplugged.

Tra i momenti più emozionanti della sua carriera, l’artista ha ovviamente menzionato le sue prime esibizioni dal vivo: “Sono stati molti, davvero. La prima volta che ho cantato Immobile, il primo concerto in un palazzetto. Avevo così tanta paura che mi hanno dovuta spingere sul palco”.

Alessandra però ha voluto mettersi a nudo, raccontando il difficile periodo del lockdown, che l’ha portata ad affrontare le sue paure e ad arrivare a nuove consapevolezze grazie alla psicanalisi:

La mia testa è entrata in un tunnel nero, scuro. Non provavo più niente, non sentivo più niente. Non riuscivo a mettere insieme i pensieri ed è stato uno dei momenti più brutti che non dimenticherò mai della vita. Però mi hanno portato oggi ad avere una grande consapevolezza.

Adesso la cantante non ha più paura delle sue emozioni, cerca di viverle senza farsi sopraffare e di godere di ogni momento: “Io mi sono sempre sentita in colpa del mio lavoro. Perché stavo lontano dalla mia famiglia, per il successo, non lo so perché. Poi è successa questa cosa così grande che mi ha fatto riflettere”.

Grazie alle collaborazioni e al rapporto di amicizia con i Boomdabash ed Emma Marrone, è riuscita a tornare alla vita, ritrovando il piacere di comunicare grazie alla musica. In questo ultimo anno la Amoroso ha lavorato molto su sé stessa e dal momento difficile che ha vissuto è nata la sua canzone Piuma: “Questo è un brano di consapevolezza”, ha confessato.