Amici 2021, anticipazioni quarta puntata: chi rischia l’eliminazione

Amici 2021, i ballerini e i cantanti ammessi al Serale

La quarta puntata di Amici 2021 sta per arrivare e, secondo le prime anticipazioni, sarà ricca di colpi di scena. Dopo l’eliminazione di Tommaso e Rosa, due fra i personaggi più amati della trasmissione di Maria De Filippi, altri concorrenti dovranno abbandonare lo show.

Il Vicolo delle News ha rivelato che questa volta verrà utilizzato un nuovo meccanismo di gioco nel Serale. Gli eliminati non saranno due, come accaduto nelle prime puntate, ma solo uno. Nella prima manche Giulia riuscirà a salvarsi, mentre Aka7even finirà al ballottaggio dopo aver perso contro Deddy che gli ha lanciato un guanto di sfida molto particolare. Nella seconda manche invece Enula uscirà sconfitta dallo scontro con Alessandra. Infine nella terza manche a perdere sarà Tancredi che finirà al ballottaggio con Enula e Aka7even.

La giuria in seguito sceglierà di salvare Aka7even, mentre Enula e Tancredi si sfideranno per rimanere nella scuola. L’eliminato della quarta puntata verrà svelato però solamente durante la messa in onda di sabato sera direttamente in casetta. A comunicare il nome sarà Maria De Filippi: una scelta fatta per evitare spoiler.

Nella terza puntata di Amici ad abbandonare la scuola erano stati Tommaso e Rosa. L’addio dei due ballerini aveva causato accese polemiche a cui aveva replicato anche Lorella Cuccarini. A decretare l’uscita di scena di Rosa era stato uno scontro con il fidanzato Deddy, dopo diversi dibattiti con Alessandra Celentano che non ha mai fatto mistero di non apprezzare la ballerina.

“Spero con tutto il cuore che vinca Deddy – ha commentato la ballerina -. Per la danza, mi farebbe piacere se vincesse Martina, io e lei abbiamo avuto un percorso simile. Certo non voglio essere ipocrita e falsa, speravo di vincere io. Mi piacerebbe assolutamente lavorare in televisione – ha confidato -. È pur sempre danza, ma non è quello a cui aspiro, il mio idolo resta Elena D’Amario, un mondo diverso”. La ragazza ha poi replicato alla Celentano: “Il mondo purtroppo è pieno di invidia – ha detto -. La bellezza l’ho sempre vista come un valore aggiunto. La maestra Celentano non è stata la prima a dirlo, ma a lungo andare questa frase da un orecchio mi entrava e dall’altro mi usciva. Ho sempre dimostrato il contrario lavorando sodo”.