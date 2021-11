AMAs 2021: Jennifer Lopez in abito da sposa fa sognare i fan

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

È bastato un abito da sposa (meraviglioso, firmato Dolce& Gabbana) indossato da Jennifer Lopez agli American Music Awards che si sono tenuti a Los Angeles domenica 21 novembre 2021 per far sognare il fan di tutto il mondo, eccitati all’idea che potesse essere un chiaro messaggio alle possibili nozze con Ben Affleck. Come lei stessa ha recentemente confessato al programma Today: “Non lo so, ma immagino di sì”, ha infatti risposto quando le è stato chiesto se avrebbe camminato di nuovo verso l’altare. “Credo ancora nel lieto fine, al 100 per cento”.

E così, quando J-Lo è apparsa sul palco degli AMAs 2021, meravigliosa nell’abito da sposa D&G, hanno tutti pensato la stessa cosa. Disegnato da Rob Zangardi e Mariel Haenn, lo splendido abito color crema appartiene alla collezione “Alta Moda” 2021 del brand, ed era abbinato a gioielli di Messika. Realizzato con il caratteristico bustino, tratto distintivo del marchio, e splendida gonna in chiffon a strati.

In realtà, non ce ne vogliano i fan sognatori, l’esibizione era una programmata operazione di marketing per promuovere il film di prossima uscita della cantante, dal titolo, non a caso, Marry Me, al fianco di Owen Wilson. Jennifer ha infatti cantato la nuova canzone On My Way, tratta dalla pellicola.

Jennifer ha concluso l’esibizione gettando il suo velo sul pubblico, fedele alla tradizione, come se fosse un mazzo di fiori.

Se poi il tutto fosse di buon auspicio per il coronamento della sua storia d’amore con Affleck, glielo auguriamo con tutto il cuore. D’altronde Jen non fa che sottolineare in qualunque intervista “la sua gioia” e il fatto non solo di non vergognarsi assolutamente della sua storia romantica ma di essere “davvero orgogliosa di dove si trova oggi”. Non manca che il vestito da sposa, allora.