“Ambra ha liberato la casa occupata”: vince (forse) la coppia Slitti-Pazzini

Ambra Angiolini avrebbe lasciato la casa occupata, dopo le ripetute accuse di Silvia Slitti, wedding planner e moglie di Giampaolo Pazzini, la quale aveva usato parole molto dure nei confronti della cantante e giudice di X Factor. Almeno è quel che riporta The Pipol che, se confermato, metterebbe finalmente un punto a una vicenda che ha occupato le pagine dei giornali per mesi, dividendo il pubblico in due fazioni. C’è chi ha sempre mostrato il proprio sostegno ad Ambra e chi, al contrario, ha manifestato la propria delusione per un tale comportamento, giudicandolo indecoroso.

Ambra Angiolini lascia la casa occupata

Dopo giorni di silenzio sulla vicenda che ha coinvolto Ambra Angiolini e Silvia Slitti, The Pipol sgancia una notizia inedita: “Ambra Angiolini ha finalmente liberato la casa della coppia Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini – si legge sul profilo Instagram -. Da pochi giorni infatti i due hanno ripreso possesso della loro dimora“.

Chi ha seguito la turbolenta storia, sa di cosa parliamo. La wedding planner e moglie dell’ex calciatore qualche mese fa aveva raccontato sui social di una disavventura accaduta proprio a causa della cantante e giudice di X Factor. Stando alle sue parole, Ambra avrebbe preso in affitto l’appartamento di Milano della coppia nel 2021, salvo poi non rispettare i termini del contratto e rifiutarsi di liberarlo entro il mese di giugno 2022. “Silvia Slitti, più volte, aveva denunciato anche attraverso i social ciò che Ambra Angiolini era restia a fare, ovvero andarsene dall’abitazione occupata e porre fine alle conseguenti difficoltà arrecate dal mancato rispetto degli accordi presi”, si legge ancora su The Pipol ma a quanto pare la querelle si sarebbe finalmente conclusa. “L’appartamento è stato finalmente riconsegnato ai proprietari”, conclude il post.

Il “velato” commento di Ambra sul caso Slitti

Ambra è stata chiara sin dall’inizio. Quando Silvia Slitti ha cominciato a diffondere pubblicamente “fatti privati” che la coinvolgevano in prima persona, ha lasciato parlare i suoi avvocati. I panni sporchi si lavano in casa, come si suol dire: “È una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social“, queste le sue uniche parole in merito, intervistata da Domani.

Appena qualche giorno fa, però, casualità vuole che la Angiolini abbia condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in cui posa (meravigliosa, come sempre) con un look accattivante e parole che hanno tutta l’aria di essere un “velato” commento su quanto accaduto: “Credo d’aver imparato cose fondamentali per quella che è la mia idea di esistenza. Non bisogna urlare per forza la propria innocenza se qualcuno urla la tua colpevolezza, si può anche stare zitti e agire con rispetto. Non è necessario insultare perché qualcuno insulta te, si può disinnescare con l’indifferenza. Ho imparato che sorridere, anche quando tutto intorno ti chiede di avere un ghigno, è il modo migliore per misurare quanto davvero stai diventando forte. Soprattutto HO IMPARATO e questa a me sembra davvero una gran bella notizia“.

Ambra, nuova vita dopo Allegri

Verità o meno, casi simili richiedono un intervento nelle sedi appropriate e non sta agli “spettatori” entrare nel merito. L’unica certezza è che Ambra Angiolini oggi è più carica che mai, dopo un periodo terribile segnato dalla brusca rottura con Massimiliano Allegri. Vicenda che avrebbe lasciato l’amaro in bocca a chiunque, visti i risvolti non proprio edificanti.

La coppia ha convissuto nell’ultimo periodo proprio nella casa di Milano di Slitti e Pazzini, prima della fine della loro relazione. e forse non è del tutto un male che finalmente se la sia lasciata alle spalle.