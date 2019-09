Ambra, nuova vita con Allegri. E la figlia sparisce da Instagram

editato in: da

Va a gonfie vele l’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, tanto che i due avrebbero deciso di fare un passo importante: andare a convivere.

È questa l’indiscrezione svelata dal settimanale Chi che conferma come l’attrice e l’allenatore siano sempre più uniti, tanto da prendere l’importante decisione di andare a vivere insieme.

Appena rientrati da una vacanza da sogno in Sudafrica, Ambra e Max avrebbero deciso di non separarsi più, andando entrambi a vivere a casa della Angiolini, a Brescia, appena ristrutturata, forse proprio per renderla più accogliente per la nuova vita della coppia.

E se nei mesi passati si è parlato tanto delle nozze tra i due, l’importante step della convivenza, dopo due anni d’amore, potrebbe non essere che una prova generale in vista dei fiori d’arancio.

Qualcuno aveva parlato di possibile matrimonio già alla fine di quest’estate, ma evidentemente l’appuntamento è solo rimandato. Pare che a voler fare le cose con calma sia proprio la Angiolini, che ha incontrato Allegri dopo essere uscita dalla storia con Francesco Renga, lunga 12 anni e due figli insieme. Il mister, però, pare voglia assolutamente portare all’altare la sua Ambra e in molti scommettono che è solo questione di tempo, visto che i due si dichiarano innamoratissimi l’uno dell’altra. La novità della convivenza, quindi, non farà che unirli ancora di più.

Solo una nuvola offusca in questi giorni l’orizzonte della coppia, un piccolo giallo che riguarda Valentina, la bellissima e seguitissima influencer, figlia di Massimiliano Allegri. La ragazza, senza dare spiegazioni, di punto in bianco è sparita dai social su cui era attivissima, arrivando ad essere seguita da oltre un milione di follower su Instagram. In molti si chiedono il perché dell’inaspettata decisione. Per qualcuno, la pausa potrebbe essere legata alla rottura tra Valentina e l’ex fidanzato, il cantante de “Il Volo” Piero Barone, ma per altri, sulla decisione, pesa il malcontento di papà Max che ha più volte dimostrato di non gradire molto le attività di influencer della figlia.

Qualunque cosa sia successa, di certo non basterà a rovinare il periodo bellissimo che Allegri sta vivendo dal punto di vista sentimentale, con il nuovo, importante, traguardo della convivenza accanto alla sua Ambra, sempre più radiosa.