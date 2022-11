Amber Heard di nuovo in tribunale per una causa milionaria, dopo Johnny Depp

Fonte: ANSA Amber Heard nuovamente in tribunale

Non c’è pace per Amber Heard, l’attrice ed ex moglie di Johnny Depp, ha fatto causa alla sua assicurazione: le ragioni vanno ricercate in una polizza stipulata per tutelarsi in caso di accuse di diffamazione. E, alla luce di come si è concluso il processo che l’ha vista contrapposta a Johnny Depp, con la vittoria dell’attore, ora Amber potrebbe aver richiesto il denaro dell’assicurazione.

Insomma una brutta situazione, che per l’attrice si traduce in nuovi guai che approderanno in tribunale.

Amber Heard, perché ha fatto causa all’assicurazione

Amber Heard ha fatto causa alla New York Marine and General Insurance Co., a raccontare di questi nuovi problemi è stato il bene informato sito americano TMZ che ha potuto visionare i documenti del tribunale. Il portale ricostruisce una vicenda che mette in luce come, per l’attrice, ci siano nuove questioni da gestire. Infatti, a quanto pare, avrebbe fatto causa all’assicurazione per la sua polizza – del valore di un milione di dollari – che aveva come scopo quello di coprirla da eventuali accuse di diffamazione.

Ed è proprio su questa questione che verteva il tanto chiacchierato e seguito processo con Johnny Depp, che si è concluso con una sentenza a sfavore dell’attrice ritenuta colpevole di aver diffamato in maniera volontaria l’ex marito.

Ma perché l’assicurazione non ha voluto dare i soldi a Amber Heard?

Il fatto che il processo si sia concluso con un responso della giuria che riteneva la condotta dell’attrice intenzionale, sarebbe il motivo per cui l’assicurazione non ha adempiuto agli accordi ritenendo di non essere responsabile.

Di tutt’altro avviso Amber Heard che sostiene proprio il contrario: i documenti di cui è entrato in possesso il sito TMZ racconterebbero un altro punto di vista: “La New York Marine ha promesso di pagare le sue spese di difesa e le sentenze contro di lei fino a un milione di dollari, qualunque cosa accada – scrivono sul sito – . Questo è l’accordo incondizionato che afferma abbiano stretto con lei, e dice che non sono stati all’altezza della loro parte dell’accordo”. Avrebbe anche affermato che per “pulirsi le mani, stanno voltando le spalle all’accordo inclusa la violazione del contratto”.

Amber Heard e Johnny Depp: come stanno le cose tra loro due

La fine del dibattimento, che vedeva contrapposti Amber Heard e Johnny Depp, non ha messo una pietra sopra alla vicenda tra i due ex coniugi. La sentenza del processo di diffamazione intentato da Johnny Depp contro Amber Heard, era stata a favore dell’attore e condannava l’attrice al pagamento di una somma consistente: un totale di 15 milioni di dollari, di cui 10 come risarcimento dovuto all’attore e 5 come danno punitivo. A questi soldi si aggiungevano quelli per la controquerela presentata da Heard che era stata condannata al pagamento di 2 milioni di dollari.

L’attrice, dopo il processo, si è allontanata dal clamore mediatico e, come aveva riportato il Daily Mail, si trovava sotto falso nome in un paesino sull’isola di Maiorca in compagnia della figlia e della compagna.

Ma comunque non è stata con le mani in mano e ha deciso di reagire. Oltre alla causa nei confronti dell’assicurazione, infatti, ha presentato un ricorso alla sentenza di condanna. Tutti elementi che ci fanno affermare che non è finita qui.