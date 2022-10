La “bancarotta dorata” di Amber Heard, in incognito in Spagna con la figlia

Fonte: IPA Amber Heard, la guerra con Depp continua. E lei vende la casa in California

Amber Heard, dopo aver perso la causa milionaria contro l’ex marito Johnny Depp che l’aveva accusata di diffamazione (per un articolo comparso sul Washington Post in cui lo incolpava di violenze domestiche), si è rifugiata, sotto falso nome, in un paesino di Minorca, insieme alla compagna Bianca Butti e la figlia di un anno e mezzo Oonagh Paige. A riportare per primo la notizia e la documentazione fotografica, è stato il Daily Mail.

Fonte: IPA

Amber Heard, bancarotta dorata in Spagna

L’attrice, che pare sia praticamente in bancarotta, visto che dovrà sborsare oltre 10 milioni di dollari a Depp, salvo ricorsi miracolosi, ha affittato la lussuosa villa della famiglia di Maria Antònia Munar, una politica locale che è stata condannata a 14 anni di carcere per corruzione nel 2013 poi rilasciata all’inizio del 2020.

La struttura, edificata nel 2020, si trova nel centro storico del piccolo paese rurale di Costix, al centro dell’isola spagnola.

La villa dall’aspetto moderno, con enormi finestre dal pavimento al soffitto, dispone anche di una piscina a sfioro con vista mozzafiato sulla catena montuosa Tramuntana.

È stato messa in vendita per 2,8 milioni di euro all’inizio di quest’anno, ma è stato ritirata dal mercato da quando è stato affittata dalla Heard. Non è chiaro quanto pagherà per il suo ritiro dorato a Maiorca, visti gli impegni onerosi che la aspettano verso Depp.

Amber ha affittato la proprietà sotto lo pseudonimo di Martha Jane Cannary, meglio conosciuta come Calamity Jane, prima donna pistolero del 19° secolo. E lì sta trascorrendo mesi apparentemente sereni, lontana dal clamore mediatico, insieme alla compagna Bianca Butti e alla figlia.

Fonte: IPA

Amber Heard, cittadina spagnola modello

Un negoziante locale, Miguel, ha detto a El Mundo che sua moglie “l’ha riconosciuta subito”, ma nessuno ha detto niente perché la gente a Costix, cittadina di appena 1.270 abitanti, segue il motto: “Vivi e lascia vivere”. E ha aggiunto: “Lei è come chiunque altro, compra frutta e verdura, parla spagnolo con accento messicano ed è molto educata. Ci dice sempre buongiorno”.

Amber Heard, nuovo cambio di avvocato contro Depp

E tra una giornata trascorsa in spiaggia con la famiglia e un’altra al parco cittadino, con la figlia, in mezzo alle altre mamme di Costix, dalle quali si tiene però a distanza, Amber non perde le speranze di ribaltare la sentenza: la scorsa settimana ha cambiato avvocato ancora una volta nel suo tentativo di costringere due compagnie assicurative a ritirare la fattura multimilionaria del suo pagamento per diffamazione a Depp.

Fonte: IPA

Amber, l’amore per la figlia, nata da madre surrogata

Oonagh, figlia di Amber, è nata tramite maternità surrogata l’8 aprile 2021. L’attrice ha condiviso la notizia dell’arrivo della piccola attraverso un post pubblicato a luglio 2021 su Instagram, scrivendo: “Sono entusiasta di condividere questa notizia con voi. Quattro anni fa, ho deciso che volevo avere un figlio”. Nel suo messaggio, aveva poi raccontato il percorso che l’aveva portata a maturare la decisione di affrontare una gravidanza da sola, senza mai però fornire dettagli sul padre della bimba. Amber non ha mai rivelato pubblicamente il nome del padre di Oonagh e nei post su Instagram con la sua bambina si è sempre definita “sia mamma che papà”.

Proprio per la figlia Amber aveva pubblicamente detto di voler andare avanti e non arrendersi: “Voglio andare avanti con la mia vita. Ho una figlia. Devo andare avanti..”.