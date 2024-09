Morata – Campello, clima sempre più teso: la lite che avrebbe scatenato la crisi

Fonte: Getty Images Le coppie scoppiate del 2024: gli amori finiti di questa calda estate (e non solo)

Nessun tentativo di recuperare il rapporto per Alvaro Morata e Alice Campello, che continuano a frequentarsi solo per il bene dei loro figli. È quello che emerge dalle pagine del settimanale Chi, che ha paparazzato la coppia insieme ai figli piccoli, i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e Bella, senza un accenno di sorriso o un gesto di tenerezza. Il giornale di gossip però ha svelato anche il motivo che avrebbe portato il calciatore e l’influencer a separarsi, una brutta lite che avrebbe scatenato la crisi.

Alvaro Morata e Alice Campello, i motivi dietro la separazione

Solo qualche giorno fa Alvaro Morata e Alice Campello erano stati visti insieme a Madrid per accompagnare a scuola i gemelli Alessandro e Leonardo: gli scatti, pubblicati in esclusiva dalla rivista Diez Minutos, mostravano la coppia serena, tanto che in molti avevano sperato in un ritorno di fiamma tra i due dopo l’annuncio della separazione.

In quell’occasione il direttore del giornale Vicente Sanchez a TardeAR aveva fornito qualche dettaglio in più sulle foto pubblicate, confermando però che tra i due non c’era alcun gesto romantico: “La situazione tra loro deve essere buona perché è rientrato in casa. Nelle immagini si vede la complicità, ma non si vede nessun bacio”.

Anche il settimanale Chi è riuscito a pizzicare insieme l’influencer e il calciatore, e stando alle parole riportate dal giornale il clima non sarebbe affatto disteso tra i due.”La crisi c’è e si vede pure“, si legge sul magazine, che aggiunge anche che sui loro volti “non c’è alcun sorriso”, solo preoccupazioni.

Il giornale però non si è limitato alle foto e ha riportato voci sempre più insistenti che riguardano i motivi della separazione. Pare che i gossip diano (quasi) per certo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata una lite scoppiata durante la festa della vittoria della Spagna agli Europei.

Pare che dopo il bacio che il calciatore ha dato alla moglie, lei si sarebbe infastidita perché “avrebbe voluto festeggiare in forma privata”, limitando così la partecipazione in campo a soli amici e figli ed escludendo la famiglia di Morata. Secondo Chi il clima tra i due non sarebbe affatto sereno: gli avvocati di entrambi starebbero lavorando per arrivare a un accordo sul divorzio, che ormai si fa sempre più vicino.

Alice Campello e Alvaro Morata, le voci di tradimento

Mentre l’influencer e il calciatore hanno sempre smentito le voci di tradimenti, Fabrizio Corona è intervenuto per svelare la presunta relazione extraconiugale con Andrea Iannone. Alice Campello ha deciso di non rimanere in silenzio di fronte a queste accuse e ha scelto di difendersi.

“Ma non l’ho mai visto in vita mia 😂😂😂 mi piacerebbe vedere le foto 😂😂😂”, aveva risposto ironicamente l’influencer, anche se in molti non hanno potuto non notare l’incongruenza delle sue parole. Alice Campello e il pilota si sono incontrati alla festa di matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius e si sono lasciati immortalare insieme in più di un’occasione durante il party.