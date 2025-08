Rocío Muñoz Morales, chi era Alex Casademunt: l’ex fidanzato prima di Bova morto a soli 39 anni

Ansa Rocio Munoz Morales

Alex Casademunt era un cantate e attore, ex fidanzato di Rocío Muñoz Morales. L’artista è scomparso all’età di 39 anni in seguito a un tragico incidente stradale a Mataró, nei pressi di Barcellona.

Chi era Alex Casademunt, l’ex fidanzato di Rocío Muñoz Morales

Cantautore e attore, Alex Casademunt era nato a Vilassar de Mar, Barcellona, il 30 giugno 1981. Si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione alla prima edizione di di Operación Triunfo, programma che gli ha regalato notorietà e che gli ha permesso di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Dopo questa esperienza Alex si unì al gruppo musicale Fórmula Abierta, insieme a Geno Machado, Javián Antón e Mireia Montávez, anche loro ex concorrenti del programma. Insieme registrarono l’album Aún hay más, pubblicando diversi singoli di successo. Ma ben presto la sua carriera andò avanti come cantante solista, pubblicando l’album Inquietudes, ma anche come attore: ha partecipato a OT: il film di Jaume Balagueró e Paco Plaza nel 2002, e ha preso parte al musical Peter Pan: el musical e alla serie televisiva di Miramón Mendi La sopa boba per Antena 3 nel 2004.

Ma il suo percorso sul piccolo schermo è andato avanti nelle vesti di conduttore: nel 2006 ha presentato il programma musicale Fan Factory , il concorso di karaoke Cantamania, senza dimenticare la quinta edizione di Operación Triunfo, la trasmissione che gli ha regalato il successo. Nello stesso anno, ha lavorato alla serie TV Mar de fons, mentre l’anno successivo, ha lavorato al programma mattutino di Telecinco El programa de Ana Rosa.

Tornò poi alla recitazione, lavorando alla serie Arrayán, qualche anno dopo, nel 2010, presentò la sua candidatura all’Eurovision Song Contest insieme al fratello Joan con il brano Tan solo mirarte. Tornò al teatro musicale a Madrid con il successo di Mamma Mia: The Musical in cui interpretò il ruolo di Sky, il fidanzato della protagonista.

Dopo alcune esperienze in tv nel 2013 ha partecipato come concorrente al reality show Cuatro Expedición imposible, nel 2015 ha collaborato al programma Trencadís e nel 2016 è diventato un collaboratore fisso del programma Hora punta. Nel 2017 ha confermato il suo ritorno sul palco con i Fórmula Abierta.

La relazione con Rocío Muñoz Morales e la tragica scomparsa

Alex Casademunt è stato legato a Rocío Muñoz Morales per 4 anni e mezzo, dal 2008 fino al 2012, quando i due si dissero addio. Il cantante però non prese bene la rottura con l’attrice, tanto che sul settimanale Chi rilasciò un’intervista con parole di fuoco contro Raoul Bova.

“La loro storia è iniziata sul set di Immaturi, era l’ottobre del 2011. Da quando è volata sul set in Grecia tra me e Rocìo le cose non sono state più le stesse. Non mi voleva sul set e abbiamo passato le giornate a litigare via Skype. Quando ho saputo che nel cast c’era Bova ho avuto dei sospetti, ma lei ha sempre negato. Quando è tornata non era più la stessa. Dopo un tira e molla durato quattro mesi ci siamo lasciati. Non mi ha voluto nemmeno alla prima di “Immaturi”. Io avevo capito. E lei è sparita. E la nostra era una storia importante e passionale. Ci dovevamo sposare. Io avevo comprato l’anello dal padre di Rocìo che è un gioielliere di Granata. La nostra separazione è durata otto mesi. Io sono stato malissimo”, aveva raccontato al settimanale di Signorini.

Ma non solo: Casademunt aveva raccontato che, mentre l’attrice era già impegnata con Bova, avrebbe tradito l’attore con lui. Dopo qualche tempo però Alex aveva superato la rottura con Rocío: nel 2018 ebbe infatti una figlia – Bruna – con la compagna Laia, lontana dal mondo dello spettacolo.

Nella notte del 2 marzo 2021, all’età di 39 anni, Alex Casademunt ebbe un tragico incidente a Mataró, nei pressi di Barcellona. Il veicolo del cantante si è scontrato frontalmente con un autobus, morendo sul colpo.