A 15 anni voleva essere Sandy di Grease, oggi è meravigliosa e amatissima

Fonte: Instagram Alessia Marcuzzi: "Volevo essere Sandy"

Alessia Marcuzzi ha voluto ricordare sul suo profilo Instagram l’attrice Olivia Newton-John, l’indimenticabile Sandy di Grease: nel suo post, il tenero e commovente messaggio accompagnato da una foto in cui aveva 15 anni e sognava di essere la protagonista del film cult durante un saggio per la scuola di danza di cui faceva parte.

Alessia Marcuzzi come Sandy: il messaggio su Instagram

Sono stati in tantissimi a ricordare l’attrice Olivia Newton-John, che si è spenta l’8 agosto 2022 dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno, e anche Alessia Marcuzzi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. A differenza degli altri, però, la conduttrice ha voluto raccontare una parte della sua vita da adolescente, quella in cui desiderava essere la protagonista dell’indimenticabile film Grease.

“Avevo 15 anni e volevo essere Sandy. Questo è il saggio che feci in quegli anni (tutto ispirato a Grease), nella scuola di danza a Casalpalocco, il quartiere di Roma dove sono nata”, ha così scritto la Marcuzzi in un lungo post accompagnato da una sua foto in cui vestiva proprio i panni della mitica Sandy.

“Olivia Newton John è stata il sogno per me e per tante ragazze della mia generazione, che volevano cantare, ballare e vestirsi come lei… E soprattutto far capitolare il bello e dannato di turno, Danny!!! Tutte volevamo essere Sandy”, ha continuato, prima di dirsi commossa dalla lettera che John Travolta ha dedicato alla sua amica e collega su Instagram dopo la notizia della sua morte.

Olivia Newton-John, i messaggi social dei vip

La morte di Olivia Newton-John ha commosso tutti, da chi la conosceva di persona a chi l’ha sempre e solamente ammirata attraverso uno schermo. Il primo a dedicarle un post su Instagram è stato proprio John Travolta, riuscendo ad emozionare chiunque con le sue parole piene d’affetto sincero nei confronti di colei che è stata al suo fianco in uno dei film che hanno fatto la storia.

Sui social più o meno tutti hanno speso alcune parole per salutare l’attrice. Tra i tanti messaggi spunta ovviamente quello di Lorella Cuccarini, che ha interpretato Sandy nel musical italiano di Grease: “Arrivederci Sandy. Riposa in pace”, ha scritto la showgirl; anche Simona Ventura ha pubblicato una foto simbolo dell’attrice, che la ritrae nella scena cult del film: “Buon viaggio Olivia… eri tutto”; e ancora Elton John, che ha salutato l’attrice in modo sentito e amichevole: “La notizia più triste davanti a cui svegliarsi. Olivia era una donna bella e coraggiosa, che non ho mai sentito lamentarsi per la sua malattia. Una bella voce e un’amica amorevole e calorosa. Mi mancherà così tanto“.

Anche la conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, ha lasciato sul suo profilo Instagram un messaggio commovente per l’attrice: “Bionda, allegra, cotonata, determinata. Ci hai fatto ballare, tanto. E poi ci hai fatto riflettere, raccontando la tua battaglia contro il tumore. Grazie Olivia”. Un’ondata di affetto sincero per Olivia Newton-John, una donna che è stata realmente un simbolo per chiunque, soprattutto le ragazze degli anni 70/80 (ma non solo), e che ha vissuto una vita segnata da una grande battaglia, quella contro il tumore.