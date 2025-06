IPA Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann è uno dei più apprezzati attori italiani degli ultimi decenni. Il figlio d’arte, infatti, ha stregato il pubblico con le sue interpretazioni magistrali in pellicole come Caos calmo, Il bagno turco e Il nome del figlio. Ma, di recente, l’artista si è trovato al centro di una polemica social per un post controverso che ha condiviso su uno dei suoi canali social ufficiali.

Alessandro Gassmann, infatti, ha postato su Threads la foto di un famoso cantante, commentandone il look e in molti hanno deciso di replicare alle sue dichiarazioni.

Alessandro Gassmann, la foto di Tony Effe

Alessandro Gassmann è stato coinvolto in una polemica di recente, visto che molti utenti del web hanno deciso di replicare a un suo post social, dove poneva una domanda retorica a tutti i suoi ammiratori. Nel contenuto digitale l’attore ha condiviso una foto di Tony Effe, uno dei cantanti più seguiti del momento, mentre indossava un look piuttosto particolare.

Nello scatto il cantante aveva addosso una maglietta di colore rosso elettrico con una stampa nella parte anteriore e un paio di pantaloncini over neri con due strisce rosse, indossati a vita molto bassa, che arrivavano quasi alle sue caviglie. Tony Effe aveva indosso anche un paio di scarponcini neri, lasciati slacciati e un’evidente collana argento con un grande pendente a forma di croce, accompagnata da delle ali. Tony Effe portava con sé anche una grande borsa nera con chiusura argento.

Alessandro Gassmann ha commentato lo scatto del cantante e il suo look con una domanda ironica: “Mi spiegate cosa è successo? Attraverso quale procedimento si è arrivati a questo? Solo risposte tecniche”.

Alessandro Gassmann, le critiche della rete

Alessandro Gassmann ha commentato sarcasticamente un look sopra le righe di Tony Effe, condividendo una sua foto su Threads. Ma la velata critica dell’attore allo stile del cantante non è passata inosservata e in molti hanno deciso di rispondere alla sua domanda retorica. L’artista, infatti, aveva chiesto cosa aveva portato lo stile a evolversi fino ad arrivare al particolare modo di vestire eccentrico di Tony Effe.

In diversi hanno criticato l’ironia di Alessandro Gassmann, sottolineando la libertà che ognuno deve avere nel vestirsi come meglio crede: “Beh a me non piace però deve essere libero di vestire come vuole. Libertà” e “Gassmann, ma lei è progressista a giorni alterni?”. Qualche utente del web ha parlato anche di una caduta di stile: “Ognuno si veste come crede. Giudicare una persona da come si veste è un’enorme caduta di stile”.

Altri ammiratori dell’attore hanno sfruttato il suo post per condividere la loro opinione sul look di Tony Effe: “Beh. C’è un po’ di tutto in questo abbigliamento. C’è la fluidità, gli accessori status symbol, l’ostentazione. Ecco, c’è l’ostentata voglia di farsi notare. Non c’è stile, non serve, c’è l’eccesso. Come in una qualsiasi canzone trap”.

Altri, invece, hanno voluto rispondere alla sua domanda su come si sia evoluto lo stile: “Mah! Se penso agli anni in cui c’erano uomini bellissimi e vestiti con camicia o maglietta e pantaloni o gins. C’è da sentirsi male”.