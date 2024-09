Beatrice Luzzi, chi è l’ex marito Alessandro e che lavoro fa

Fonte: IPA Beatrice Luzzi, chi è l'ex compagno Alessandro

Durante l’edizione 2023 del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha sicuramente lasciato un’impronta indelebile all’interno della casa più spiata d’Italia. Una personalità apprezzata da molti, soprattutto da Alfonso Signorini che quest’anno l’ha voluta al suo fianco nel cast del reality come seconda opinionista insieme a Cesara Buonamici.

Durante la sua permanenza nella casa, in molti si sono interessati alla sua vita personale e alle sue questioni amorose. La Luzzi è stata legata sentimentalmente ad Alessandro Cisilin, ormai suo ex marito, con cui ha avuto due figli. Scopriamo qualcosa sui di lui.

Chi è Alessandro Cisilin

Nato il 23 luglio 1969 a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, Alessandro Cisilin è un antropologo e giornalista professionista. Oggi vive a Roma e, da quello che si legge dai suoi profili social, lavora anche come web editor e direttore responsabile di Fablab.

Esperto di questioni sociali e istituzionali riguardanti Europa e Asia Meridionale, ha iniziato la carriera da giornalista nel 2003 lavorando come corrispondente da Bruxelles per Liberazione e per l’Agenzia stampa Area. Nel corso della sua carriera ha potuto scrivere per diverse testate nazionali come Il Fatto Quotidiano.

Alessandro è stato sposato con Beatrice Luzzi dal 2007 al 2019. I due si sono conosciuti alla Casa del Cinema di Roma in occasione della presentazione del documentario dell’attrice Italia nostra cosa.Un colpo di fulmine che ha aperto le porte a 12 anni di amore e che ha permesso alla coppia di formare una famiglia insieme ai loro due figli, Valentino ed Elia.

Fonte: IPA

Un matrimonio che la Luzzi ha raccontato anche all’interno della casa del GF condotto da Alfonso Signorini ricordando il momento del loro incontro: “Ho avuto mille fidanzati ma sono stata single fino a 37 anni, quando ho conosciuto Alessandro ho capito subito che sarebbe stato il padre dei miei figli” ha spiegato “ Quando arriva il momento, non hai dubbi; non è una questione razionale sui difetti, lo senti proprio spiritualmente. Per noi è stato così, e devo dire che nonostante tutti i problemi e difetti, io li rifarei dei figli con lui perché era il padre giusto per i miei figli, che non vuol dire che era anche il mio partner giusto”.

Alessandro Cisilin, la fine dell’amore con Beatrice Luzzi

Nonostante l’amore tra Alessandro e Beatrice abbia portato loro due splendidi figli, nel 2019 qualcosa tra i due si è spezzato: “Ci siamo amati moltissimo ma nel 2019, dopo alcuni anni di tensioni, per il bene (e con la consapevolezza e consenso) dei nostri figli decidemmo di allargarci su due case” Racconta Beatrice nel suo blog.

“Ci volle coraggio perché in quel momento non avevo un lavoro né tantomeno un amante, fu un salto nel buio che mi permise però di risintonizzarmi con il mio io più profondo, con la mia vera natura e di riprendere il mio corso, ritrovando serenità con me stessa e un nuovo percorso professionale”.

Nonostante questo, tra i due continua a esserci un affetto profondo, e le dinamiche familiari sembrano non essere cambiate. Alessandro supporta Beatrice in ogni momento: nella casa del Grande Fratello, quando l’attrice ha partecipato come concorrente, il giornalista ha speso parole bellissime per la sua ex compagna: “Sei strepitosamente bella, sei un’artista, sei infinita. Tu ci manchi un po’ meno di quello che noi manchiamo a te, perché sei presente in casa. I nostri figli stanno alla grande, loro sono saggi, divertiti e felici”.

Alessandro ha poi continuato “Questo grazie alla prova strepitosa che ci stai dando e che mi rende molto fiero di te. Qualsiasi scelta farai, vivila con totale fiducia in te stessa. Noi siamo tanto orgogliosi del tuo percorso e ti supportiamo. Continua così perché stai andando benissimo e dimostri ogni giorno la bella persona che sei e che conosciamo”.