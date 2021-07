Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni potrebbero condurre l’Eurovision 2022

editato in: da

Chiara Ferragni sbarca a Cannes: il look in denim

Si fa un gran parlare, in queste settimane, dell’Eurovision Song Contest 2022: la prossima edizione del festival europeo della musica si terrà in Italia, grazie alla strepitosa vittoria dei Måneskin che ha permesso al nostro Paese di guadagnarsi questo onore. Ma chi sarà alla guida dell’evento dell’anno? Spuntano già i primi nomi: i conduttori potrebbero essere Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni.

Il successo dei Måneskin, che hanno trionfato nel corso dell’Eurovision che si è tenuto nei mesi scorsi, ha mobilitato l’Italia intera. È infatti già tempo di pensare a cosa accadrà il prossimo anno, quando la kermesse musicale approderà nel nostro Paese. Mentre partono le candidature delle città più adatte ad ospitare l’attesissimo evento, l’attenzione si concentra sui volti celebri che potrebbero essere chiamati a guidare la serata.

In pole position, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, ci sarebbero due protagonisti dello showbiz italiano. Stiamo parlando di Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni, due carriere completamente diverse che potrebbero incontrarsi per la prima volta in un’occasione davvero unica. Se Cattelan ha sempre lavorato nell’ambiente, già da anni alla guida di show musicali sin dal suo esordio su All Music e poi a MTV, per la Ferragni questa sarebbe la primissima volta.

Una coppia decisamente originale, quella che parrebbe aver messo d’accordo tutti ai vertici di Viale Mazzini – almeno stando alle indiscrezioni del magazine. Alessandro Cattelan, dopo aver annunciato il suo addio al timone di X Factor nella scorsa stagione, si sta preparando al suo esordio in Rai con un nuovo programma, due serate evento intitolate Da Grande che lo vedranno per la prima volta sull’emittente pubblica il prossimo autunno.

Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale, nonché mamma di due splendidi bimbi e moglie di Fedez, è abbastanza estranea al mondo televisivo. Il suo debutto è piuttosto recente, quando è salito alla ribalta il documentario in cui racconta gli incredibili traguardi raggiunti nel corso della sua carriera. Eppure, la sua allure internazionale potrebbe dare quel tocco in più all’Eurovision, che di per sé è un evento il cui risalto va ben oltre i confini del nostro Paese. Questa sarebbe dunque una vera e propria novità, per lei e per i suoi tantissimi fan.