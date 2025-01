Alessandra Mastronardi, matrimonio finito: il retroscena sulle vacanze di Natale senza il marito

Fonte: IPA Alessandra Mastronardi

Non sembrano esserci più dubbi: il matrimonio di Alessandra Mastronardi è davvero giunto al capolinea. La crisi con il marito Gianpaolo Sannino è scoppiata otto mesi dopo il romantico sì, pronunciato a sorpresa nell’estate 2023. Di recente si era vociferato di un ritorno di fiamma tra i due ma così non è stato, anzi. L’attrice e il dentista hanno trascorso il Natale da separati, più lontani che mai. La loro favola d’amore non ha avuto l’epilogo tanto sperato.

Alessandra Mastronardi ha trascorso il Natale senza il marito

Da tempo gli esperti di cronaca rosa e i fan si interrogano sul rapporto tra Alessandra Mastronardi e il marito Gianpaolo Sannino. Mai una smentita ma neppure una conferma. Dall’oggi al domani l’attrice ha cancellato sui social tutte le foto insieme alla sua dolce metà e ha smesso di seguirlo. Una crisi scoppiata pochi mesi dopo le nozze da fiaba, che avevano fatto sognare un po’ tutti. In seguito si era parlato di un riavvicinamento che però non ci sarebbe mai stato.

Ora emergono nuovi retroscena: a quanto pare la Mastronardi non ha trascorso le festività natalizie insieme a Sannino. “Alessandra Mastronardi non avrebbe passato le Feste insieme al marito e lei non ha un altro”, ha spifferato il portale VeryInutilPeople dopo aver consultato una fonte vicina all’ex star dei Cesaroni. Dunque, l’attrice sarebbe attualmente single. Molto probabilmente ancora provata da questo fallimento d’amore. Un progetto in cui credeva molto.

Il matrimonio di Alessandra Mastronardi con il suo primo amore

Alessandra Mastronardi ha sposato Gianpaolo Sannino l’8 luglio 2023 a Capri, nella Chiesa di Santa Sofia. Una cerimonia romantica e raffinata, arrivata dopo tanti anni di conoscenza. La Mastronardi e Sannino sono diventati ufficialmente una coppia solo nel 2022 ma in realtà si conoscono da oltre venti anni.

“È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo rincorsi per una vita – ha raccontato Alessandra Mastronardi in più di qualche intervista– Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”.

Fonte: IPA

La proposta di matrimonio del dentista, anche lui campano come la Mastronardi, è avvenuta a Positano, in una trattoria stile anni ’50. “Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando…Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando”, ha rivelato l’attrice, che non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia con Sannino.

Per Alessandra Mastronardi Gianpaolo Sannino è sempre stato l’uomo della sua vita, nonostante le tante relazioni finite male: “L’ho capito la prima sera che abbiamo passato insieme, quando ci siamo conosciuti. Glielo dissi: “Ho visto noi tra 20 anni”. È qualcosa che non so spiegare, con lui sono sempre me stessa, senza maschere”.

Prima del matrimonio con Sannino, Alessandra Mastronardi ha amato diversi attori noti. Per molti anni è stata legata all’interprete inglese Ross McCall, conosciuto per il ruolo Matthew Keller in White Collar. I due si sono mollati a un passo dalle nozze dopo una convivenza forzata per il Covid non proprio facile.

Prima ancora la Mastronardi ha amato un altro collega inglese – Liam McMahon – che l’ha spinta a lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra. In precedenza Alessandra ha frequentato Vinicio Marchioni, conosciuto sul set di Romanzo Criminale la serie, e Marco Foschi, incontrato sul set del film Sotto il cielo di Roma.