Alessandra Celentano senza trucco: il look acqua e sapone (bellissima)

Fonte: IPA Alessandra Celentano

Alessandra Celentano divide i social. Non per un giudizio su un seguito allievo di Amici, come ci ha abituati, ma per una foto condivisa sui suoi social. A volte i cambi look dei Vip ci sorprendono, ci ispirano, e a volte invece scatenano commenti non richiesti sull’aspetto dell’interessato e dell’interessata. Questa volta la professoressa più temuta della scuola di Maria De Filippi si è mostrata acqua e sapone, senza trucco, e ha diviso i suoi fan.

Alessandra Celentano senza trucco: il look acqua e sapone

Giudice esperta e inflessibile. Così conosciamo Alessandra Celentano. Professionale e grande conoscitrice dell’ambiente in cui pratica. I suoi commenti ci appassionano di puntata in puntata e di anno in anno ad Amici. A volte taglienti e difficili da digerire, ma sempre volti al bene degli allievi e alla preservazione dei talenti che incontra.

Alessandra Celentano mostra sui suoi canali social un’altra faccia, quella di una donna forte, ma con uno sguardo aperto, gioioso e positivo verso il mondo. Così ha fatto anche decidendo di condividere una propria foto sul suo account Instagram. La pelle baciata dal sole del tramonto, i capelli ondulati dell’ultimo bagno e un sorriso appena accennato in volto. Il particolare? Neanche un filo di trucco. E perché avrebbe dovuto? Dopotutto la ballerina e coreografa si sta godendo il mare. Eppure la foto ha diviso i suoi followers.

Una veste sicuramente inusuale, completamente al naturale, mostrando tutta la sua autenticità. Ad accompagnare la foto un commento: “I grandi cambiamenti sono niente altro che la somma di tanti piccoli gesti. Ognuno di noi può fare molto, iniziamoci a pensare. Abbiamo percorso tanta strada, ma tanta ancora ne abbiamo da fare. Mai come adesso dipende da noi. Sono certa che, a patto di una ritrovata connessione con quello che ci circonda, una nuova umanità più vera, naturale, aggraziata, attenta e rispettosa, è possibile”.

La foto divide, ma lei è bellissima

La professoressa più temuta del talent di Maria De Filippi ha ricevuto una pioggia di commenti positivi. Lei è sicuramente bellissima in tutta la sua naturalezza e questo chi l’appoggia lo sa e ha sicuramente apprezzato la scelta. “Ci vuole coraggio”, ha commentato qualcuno mettendo in risalto quanto sia difficile e soggetta a critiche e commenti la scelta di una donna di mostrare senza paura i segni della propria età.

Ma, come sempre, non è mancato neanche chi, sentendosi in diritto di dire la sua sul corpo dell’insegnante di ballo, ha commentato: “Le persone che dicono che è sempre bella la stanno prendendo in giro vero?“. Ma, bisogna dirlo, i commenti negativi sono pochi e nascosti dalla valanga di apprezzamenti rispetto al suo mostrarsi “vera” e libera.