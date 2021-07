Alena Seredova, nessuna tregua con Ilaria D’Amico: le sue parole su Instagram

editato in: da

Da Caterina Balivo ad Alena Seredova, il risveglio delle VIP: senza trucco e in totale relax

Il rapporto tra Alena Seredova e Ilaria D’Amico continua a essere teso. La showgirl ceca ha confermato, ancora una volta, di non avere nessuna intenzione di aprirsi al concetto di “famiglia allargata”. Durante una diretta su Instagram la Seredova infatti ha replicato alla domanda di una fan, usando un secco “no” come risposta.

Nessun riavvicinamento quindi a Gigi Buffon e suo nucleo familiare. Del resto la sua posizione sull’argomento è sempre stata chiara: anche nelle scorse settimane aveva ribadito di non essere pronta a una frequentazione con l’ex marito e la D’Amico, dando una risposta che non lasciava spazio ad alcun dubbio. “Famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente – aveva chiarito -. Lo so, sono dura”.

Ormai è chiaro a tutti che Alena non abbia nessuna intenzione di cercare un punto di contatto con Ilaria D’Amico. Se da un lato i rapporti con Buffon nel corso del tempo sono diventati più sereni soprattutto per il bene dei figli, con la giornalista non c’è mai stato un chiarimento (e certamente non le ha mai teso la mano per un tentativo di riappacificazione).

C’è da dire che alla Seredova non è mai mancata l’ironia, che non hai mai risparmiato per commentare la relazione tra l’ex marito e la D’Amico. Qualche tempo fa, ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, Alena aveva confessato: “Chi me lo ha detto? L’ho sentito alla radio. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima, bisogna essere precisi…”.

E quando sotto una sua foto era apparso un commento “particolare” di un fan (“Secondo me Buffon non capisce un ca**o di donne!”), la risposta della Seredova era stata breve e concisa: una faccina sorridente, che aveva l’obiettivo di confermare – sempre con un velo di ironia – la tesi dell’utente.

Nel frattempo la showgirl si sta godendo dei giorni di relax con la piccola Vivienne Charlotte, che ha compiuto da poco un anno. Insieme alla bambina e al compagno Alessandro Nasi – che le ha regalato il sorriso dopo un periodo buio – sta trascorrendo delle splendide giornate al mare. Ma nelle storie ha condiviso, oltre agli scatti con la figlia, anche una frase che fa pensare a qualche faccenda irrisolta: “Meno parole, più fatti”: che si riferisca proprio all’ex?