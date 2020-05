La Seredova mostra una foto di famiglia e svela un dettaglio sulla figlia Vivienne

editato in: da

Sono giorni di pura felicità per Alena Seredova che, il 19 maggio 2020, è diventata mamma per la terza volta. A circa una settimana dalla nascita della piccola Vivienne, la modella ceca è estremamente attiva sui suoi canali social ufficiali, dove ha voluto pubblicare la prima foto di famiglia.

Si chiama Vivienne Charlotte, ed è la terza figlia di Alena Seredova, nata dall’amore con il manager Alessandro Nasi. I tre, insieme ai primi due figli della modella David Lee e Louis Thomas, avuti dal campione di calcio Gianluigi Buffon, stanno vivendo giorni di felicità e spensieratezza. Momenti che la coppia, sempre molto riservata, vuole condividere con fan ed amici. Hanno, così, pubblicato sui social una delle prime immagini di famiglia.

Alena Seredova e Alessandro Nasi sdraiati comodamente sul letto nella loro casa a Torino. Tra loro la bellissima Vivienne, che attira già l’attenzione di tutti. La didascalia narra: “La mia domenica”. Insomma, la showgirl ha voluto mostrare un dolce attimo della sua quotidianità e normalità, senza filtri e senza pose.

Sì è, poi, presa del tempo per rispondere ai commenti ricevuti sotto l’immagine e agli auguri arrivati nei giorni scorsi dai suoi numerosi fan e da volti noti del mondo dello spettacolo. Ha, tra gli altri, ringraziato Alfonso Signorini e l’attrice Tosca D’Aquino che, vedendo la bellissima fotografia, si sono complimentati con la famiglia: “Che belli che siete”, hanno scritto entrambi. Dolci parole anche da parte di Arianna Mihajlovic e Natasha Stefanenko

Sempre attraverso Instagram, Alena ha svelato anche un piccolo dettaglio sulla piccola Vivienne Charlotte. Una sua follower, infatti, le ha chiesto a chi, tra i due genitori, assomiglia di più la bambina. La Seredova non ha dubbi, sua figlia è uguale al papà Alessandro Nasi.

La coppia, quindi, ha finalmente realizzato un sogno coronando il loro amore con la nascita della piccola Vivienne. Sembra ieri che la Seredova, 42 anni, annunciava la separazione con Gigi Buffon, per via della sua relazione con Ilaria D’Amico, appresa attraverso le riviste. Oggi, la showgirl, grazie al suo Alessandro Nasi, ha ritrovato non solo il sorriso ma anche la gioia di diventare mamma. Ci delizierà con altre foto della sua bambina e della sua famiglia?