Alberto Matano, la mamma sul coming out del giornalista: “L’amore prevale sempre”

Fonte: IPA Alberto Matano

Alberto Matano oggi è uno dei volti più amati della televisione italiana. Un uomo colto, affascinante, elegante, grande professionista e sempre aperto a nuove sfide. Ma se è così, almeno in parte, è merito di una mamma speciale che ha dovuto fare i conti con la sua caparbietà, senza mai ostacolare il suo cammino. Proprio lei, la signora Marisa Fagà, ha rilasciato un’intervista “di coppia” al settimanale Gente raccontando del rapporto intenso con un figlio di cui è indubbiamente orgogliosa.

Alberto Matano, il rapporto speciale con mamma Marisa

Il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta deve il suo successo a qualità che è impossibile passino inosservate. Dotato di un garbo quasi d’altri tempi, sempre centrato e sul pezzo, racconta con intelligenza e senza mai superare il limite storie di ordinaria quotidianità, talvolta crudeli, in ogni caso attuali. E, forse, se quel ragazzo con uno scrigno pieno di sogni è cresciuto così bene è anche merito di una madre che ha saputo guidarlo e accompagnarlo nel cammino della vita.

“È stata ed è una donna libera – ha detto di mamma Marisa Fagà il giornalista -. Ha sempre fatto ciò in cui credeva, anche quando aveva tutti contro. È stata coerente con sé stessa, lei, ma anche mio padre: ci hanno insegnato a essere leali e liberi. (…) Siamo simili, abbiamo dei confronti accesi quotidiani. (…) È una donna complessa e completa, ha tante sfaccettature, difficile catalogarla. È riuscita a essere tante cose insieme: ha lavorato, ha avuto mille interessi, ci ha educati e ci ha fornito un bagaglio importante di valori e di cultura. Ma è anche una donna con i suoi vezzi, l’amore per lo shopping, i colori, i sapori”.

Una donna forte e ancorata ai valori, quelli sani che ciascun genitore cerca (e spera) di trasmettere ai propri figli. Una mamma che non potrà mai dimenticare la prima volta del suo Alberto al Tg1, il suo primo grande traguardo: “Una grande emozione. Io conosco l’impegno che ci ha messo per raggiungere questo obiettivo. Voleva fare il giornalista fin da ragazzino, a ogni costo. E mi piaceva molto al telegiornale, apprezzavo quel ruolo istituzionale che aveva: confesso che non ho fatto i salti di gioia quando ha deciso di lasciarlo. Ora però sono molto contenta per quello che fa e come lo fa. È popolare, la gente gli vuole bene”.

Alberto Matano, le parole della mamma sul coming out del giornalista

L’intervista doppia tra Alberto Matano e mamma Marisa è stata anche l’occasione per parlare del suo coming out: “Uno degli step più importanti della mia vita adulta è stato quello di condividere tutto con i miei genitori – ha spiegato -. All’inizio sono rimasti colpiti, spiazzati, soprattutto mamma non si aspettava questa rivelazione: io stesso ero stato fuorviante, avevo avuto una ragazza per tanti anni. Ma loro sono stati inclusivi e accoglienti“.

“Effettivamente, non mi ero mai accorta di nulla – ha aggiunto la signora Marisa -. Alberto aveva avuto una storia importante con una ragazza a cui mi ero affezionata, non ci pensavo proprio. Lì per lì è stato assai spiazzante ed emotivamente forte, ma l’amore prevale sempre. Insomma, dico la verità: non ne ho sofferto. C’è stato un momento di grande commozione reciproca e poi mi sono detta: ‘Marisa, ma scherzi? Hai fatto le battaglie per i diritti tutta la vita!'”.

L’11 giugno 2022 Matano si è unito civilmente al compagno Riccardo Mannino, dopo una storia d’amore lunga 15 anni. E mamma Marisa cosa ne pensa? “È un ragazzo adorabile ed è un pezzo della nostra bellissima famiglia di cui vado fiera”, ha detto nell’intervista.