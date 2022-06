Alberto Matano, da sposo a cerimoniere: per chi ha indossato la fascia tricolore

Fonte: Ansa Alberto Matano, dopo il matrimonio torna all'altare

Sembra essere un periodo d’oro per Alberto Matano, Giornalista Rai tra i più apprezzati del momento, conduttore del La vita in diretta e da poco più di una settimana marito dell’avvocato Riccardo Mannino. A una manciata di giorni dalle sue nozze, che sono state a sorpresa per molti, il giornalista ha pubblicato una foto su Instagram in cui lo ritroviamo di nuovo all’altare ma questa volta in veste di officiante.

Matano, infatti, ha sposato in Campidoglio, a Roma, una coppia di amici e per l’occasione, oltre a un elegante completo scuro, ha indossato anche la canonica fascia tricolore. “Oggi sposo io” ha scritto sul social il conduttore sotto la gallery di foto che lo ritraggono sorridente mentre officia l’unione in matrimonio civile della fortunata coppia.

Matano ha quindi avuto in questa lieta occasione il ruolo che per il suo matrimonio è stato dell’amica Mara Venier. La conduttrice, infatti, in un tailleur azzurro e immancabile fascia tricolore aveva a sua volta officiato le nozze tra Alberto e l’avvocato cassazionista Riccardo Mannino dopo un fidanzamento lungo 15 anni.

Alberto Matano in fascia tricolore, qualcuno lo vuole sindaco di Roma

Le foto di Matano con la fascia tricolore hanno generato diversi commenti sui social. La maggior parte sono stati cuori, tra cui quello di Mara Venier, complimenti, apprezzamenti e qualche battuta divertente come quella di chi ha sottolineato che evidentemente Alberto “ci ha preso gusto” a partecipare, e non solo in veste di sposo, ai matrimoni.

Ma se Vip come Rita Dalla Chiesa si sono complimentati per il fascino del conduttore, qualcun altro, come l’attore Claudio Santamaria, ha lanciato il sasso e, seppur in tono palesemente ironico, ha chiesto a gran voce a Matano di diventare sindaco di Roma, data la naturalezza con la quale il giornalista indossa la fascia tricolore.

Ovviamente nei programmi del giornalista non sembra esserci all’orizzonte nessuna ascesa in politica ma solo il proseguo della sua carriera televisiva che dal 2019 lo vede anche attento opinionista di Ballando con le stelle.

Alberto Matano: coming out alle nozze con Riccardo

In questi anni di successi, Alberto Matano ha sempre tenuto per sé i dettagli sulla propria vita privata. Il coming out del presentatore è infatti arrivato poco tempo fa a La vita in diretta quando, all’epoca della mancata approvazione del ddl Zan aveva parlato in prima persona di emarginazione e atti di bullismo di cui era stato oggetto da adolescente.

A “convincere” Matano e Riccardo Mannino a sposarsi, pare ci abbia pensato “zia” Mara Venier durante una cena un paio di mesi prima delle nozze. “Mara, la nostra amica del cuore, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo” ha raccontato il giornalista in un’intervista.

La stessa conduttrice ha confermato ogni cosa di questa romantica storia d’amore: “Mi sono seduta con loro, li ho osservati per un attimo, ho visto i loro sguardi, i loro occhi, il loro sfiorarsi con tanto amore e mi sono commossa. Da lì è partito tutto, tutta la macchina. Abbiamo deciso insieme la data”. E alla fine Alberto e Riccardo l’11 giugno scorso si sono sposati.