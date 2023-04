Alba Parietti risponde alle polemiche per il Leone d’Oro: “Ignoranza, malafede”

Fonte: IPA Alba Parietti alla Milano Fashion Week: una dea in micro dress. A 61 anni è bellissima

Alba Parietti ha ricevuto il prestigioso Leone d’Oro alla Carriera. Un riconoscimento che l’artista ha accolto con sommo orgoglio e tanta emozione, come del resto avremmo fatto tutte noi. Dopo quasi 50 anni tra teatro, cinema e televisione e dopo esser diventata uno dei volti noti più amati dello spettacolo italiano, ritrovarsi con l’importante statuetta tra le mani è un grande onore, di quelli che capitano soltanto una volta nella vita. Eppure c’è chi ha contestato la decisione di insignire la Parietti del Leone d’Oro alla Carriera e lei, come sempre senza peli sulla lingua, ha deciso di rispondere a tono.

Alba Parietti risponde alle critiche per il Leone d’Oro alla Carriera

La cerimonia del Gran Premio Internazionale di Venezia, che ha lo scopo di promuovere le eccellenze di ogni parte d’Italia in diversi campi, dallo spettacolo allo sport, si è svolta lo scorso 31 marzo nella sede della Regione Veneto e Alba Parietti, cinta nel suo bel tailleur dal taglio maschile bianco e nero, era raggiante come in poche altre occasioni. Non ha lesinato ai suoi follower di Instagram immagini e brevi video che la immortalano nell’atto di ricevere il prestigioso Leone d’Oro alla Carriera, un modo per condividere la propria gioia e il proprio orgoglio, assolutamente leciti dopo un simile traguardo.

Eppure c’è chi ha avuto da ridire, sostenendo – con parole spesso affatto dolci – che la Parietti non meritasse questo riconoscimento. Tutto frutto probabilmente (ci piace pensare positivo) di un “malinteso”, come lei stessa lo ha definito nel suo ultimo post, scritto appositamente in risposta ai criticoni.

“Il Comitato presieduto da Sileno Candelaresi (unico proprietario dei loghi) mi ha consegnato il Leone d’Oro alla Carriera – si legge su Instagram -. Visto che qualcuno capisce poco, spiego (anche se lo trovo ridicolo) che il premio che mi è stato conferito, prestigiosissimo, è dato per meriti professionali, artistici, imprenditoriali e di carriera, esiste dal 1947 ed è conferito nelle sedi delle massime istituzioni. Quello del cinema è, come abbiamo sempre specificato, altra cosa e si svolge a settembre durante e per il Festival del Cinema, ma il malinteso lo ha creato chi ha problemi di analfabetismo funzionale, ignoranza o malafede perché il comunicato diffuso è sempre stato esposto in modo chiarissimo”.

Perché Alba Parietti ha ricevuto il Leone d’Oro alla Carriera

“Il Leone d’Oro che mi è stato conferito è quello della Città Di Venezia, autentico – prosegue il post condiviso dall’artista su Instagram -. Motivazione: 47 anni di lavoro nell’ambito televisivo e nello spettacolo. E io sono orgogliosa di questo importantissimo e antico quanto prestigioso premio”.

Un modo per rispondere a chi ha sempre da ridire su tutto, anche quando si tratta di una notizia più che positiva, che dovrebbe portare soltanto a una pioggia di complimenti, non di critiche sterili e infelicemente crudeli. Quasi 50 anni di carriera non sono affatto pochi ed è oggettivo riconoscere i tanti successi in teatro come nel cinema e nella televisione che la Parietti (prossimamente in tv con Non sono una signora) ha collezionato, restando sempre fedele a sé stessa e senza mai darsi per vinta, anche nei momenti più difficili. Può piacere o non piacere, ma è indubbio che la “faccia da mascalzona” di felliniana memoria sia una vera forza della natura.