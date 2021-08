Al Bano e Loredana Lecciso, cena in Puglia con Madonna

editato in: da

Continuano le vacanze pugliesi di Madonna. La popstar, legatissima all’Italia, si è concessa una cena in Salento in compagnia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Una serata speciale in cui l’ex marito di Romina Power avrebbe intrattenuto i presenti cantando il brano Felicità.

Solo qualche settimana fa la popstar era sbarcata in Puglia per festeggiare il suo compleanno insieme ad alcuni amici e al fidanzato, il 26enne ballerino Ahlamalik Williams. Nel Borgo Egnazia, resort di lusso che conosce molto bene, Madonna si è concessa una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Con lei i figli Lourdes Maria Ciccone Leon e Rocco Ritchie, frutto dell’amore per gli ex Carlos Leon e Guy Ritchie, e i quattro figli adottivi David Banda, Esther, Stelle e Mercò James.

Mescolandosi fra i turisti, Madonna ha respirato l’aria magica della Puglia. Prima è salita a bordo di un treno storico con le canzoni di Claudio Villa in sottofondo, poi ha fatto tappa a Ostuni e Lecce. Fra un’escursione e una degustazione, ha cantato Bella Ciao con alcuni musicisti pugliesi. Nel tour pugliese di Madonna non sarebbe mancata una cena con Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. A svelarlo è stato Dagospia, secondo cui Lady Ciccone avrebbe trascorso del tempo con il cantante di Cellino San Marco. “La presenza di Madonna in Puglia non è ovviamente passata inosservata – si legge -: se ne è parlato in lungo e largo. Pochi sanno che la popstar americana ha incontrato nel Salento Al Bano Carrisi, il cantante ha presenziato a un evento in cui era presente Madame Ciccone. Con lui la compagna Loredana Lecciso e per la gioia dei presenti ha intonato il brano cult Felicità”.

Innamorato della sua terra, Al Bano si sta godendo le vacanze in compagnia di tutta la famiglia. A turbare la felicità del cantante negli ultimi giorni erano state alcune notizie false riguardo Ylenia. Una fake news infatti parlava di un incontro segreto fra la primogenita di Carrisi e Romina Power, scomparsa nel 1994 e Yari a Santo Domingo. L’indiscrezione aveva causato la reazione immediata di Al Bano e Romina. “Ma quando è che la smetterete di speculare sulla mia famiglia? – aveva tuonato l’attrice americana -. Quando è che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle? Vi dovete solo vergognare”.