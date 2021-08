Madonna compie 63 anni e sceglie la Puglia per la sua festa esclusiva

editato in: da

Icona, trasformista, creatrice di stili e tendenze, regina delle provocazioni: tutto questo è Madonna, la regina del pop, che il 16 luglio festeggia il suo compleanno. Per celebrare al meglio i suoi 63 anni, Lady Ciccone non ha avuto dubbi: è volata infatti in Italia, il suo paese d’origine, che negli anni l’ha sempre accolta nel migliore dei modi.

Come già accaduto in passato, la scelta è ricaduta sulla Puglia, uno dei suoi luoghi del cuore, per concedersi delle giornate di relax e una grande festa in compagnia degli affetti più cari.

Non è la prima volta che Madonna sceglie l’Italia per celebrare i traguardi per lei importanti: già nel 2016 la pop star aveva avuto modo di scoprire la Puglia, dato che era stata invitata a un matrimonio nella Valle D’Itria, alle porte del Salento. Quei luoghi le avevano rubato il cuore, tanto da scrivere sui social “La strada per il Paradiso… il suo splendore è così evidente”.

Poi la cantante era tornata in Puglia anche l’anno successivo, nel 2017, per festeggiare il suo compleanno nella stessa location, ballando la pizzica e concedendosi un “bagno” nella passata di pomodori. Anche questa volta, per festeggiare insieme agli amici più cari e alla sua famiglia, ha scelto la stessa masseria che l’aveva accolta nei suoi precedenti soggiorni: si tratta del Borgo Egnazia Hotel, uno splendido albergo a cinque stelle che si trova a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, sulla costa tirrenica dello splendido tacco della nostra penisola.

A rendere noti alcuni dei dettagli dei festeggiamenti esclusivi della Regina del Pop ci ha pensato il modello Joshua Lee Cummings – grande amico dell’artista – che tramite le storie di Instagram ha condiviso alcuni dei momenti della festa: prima una ripresa dall’alto della location da sogno, poi una foto di Madonna in piedi, a capotavola, in quella che ha tutto l’aspetto di un’esclusiva cena made in Puglia.

Gli scatti dell’evento sono diventati ben presto virali sui social, ed è anche stato condiviso un video della serata: niente candeline per Lady Ciccone, ma allo scoccare della mezzanotte di Ferragosto un cono gelato per tutti, da gustare sulle note di “Tanti auguri”, intonata anche dalla stessa Madonna.