Al Bano Carrisi: la confessione di Stash, ex di Romina Power

Romina Power compie 70 anni: “Non sono invecchiata, sono una sopravvissuta”

Dal passato di Romina Power spunta Stash Klossowski de Rola, ex dell’attrice e cantante americana, nella sua vita prima di Al Bano Carrisi. Il leone di Cellino San Marco e Romina hanno vissuto una travolgente e romantica storia d’amore che tutti conoscono. Pochi però sanno che, prima di incontrare Al Bano, la Power è stata legata a un nobile molto famoso.

Chi è Stash Klossowski de Rola

Originario di Berna, in Svizzera, Stash Klossowski de Rola è figlio di Antoinette Von Waatenwyl, famosa nobildonna europea, e di Balthasar Klossowski de Rola, celebre pittore conosciuto come Barthus e considerato fra i massimi esponenti artistici del Novecento. Bello e ricchissimo, Stash ha avuto una vita molto movimentata, fatta di party e amori di una sera, sino all’incontro con Romina Power.

L’amore fra Stash e Romina Power

Intervistato dal settimanale DiPiù, l’uomo ha svelato di aver conosciuto l’attrice a Roma nel 1966. All’epoca il padre di Stash era direttore dell’accademia di Francia nella Capitale, così lui si ritrovò a cena con alcune persone a casa di Paul Getty. Fra loro c’erano anche Romina e sua madre Linda Christian. Lei 16 anni, lui 25, si sarebbero innamorati da subito, iniziando una love story.

“Eravamo giovani, spensierati – ha confessato -, frequentavamo il jet-set internazionale, ma anche tante feste da “figli dei fiori” che all’epoca spopolavano . Poi passavamo anche molto tempo da soli, serate romantiche in cui sognavamo un futuro insieme. Serate di grande affetto, di passione, facevamo progetti, a un certo punto pensammo anche di sposarci”. A mettere fine alla relazione fu Stash, convinto che non sarebbe riuscito a regalare la felicità a Romina.

Al Bano e lo scontro con l’ex di Romina Power

Dopo l’addio, Romina incontrò Al Bano Carrisi, divenuto il padre dei suoi quattro figli e il grande amore della sua vita. Mentre la Power stava con il cantante pugliese, ricevette una chiamata di Stash, come ha ricordato lui stesso. A rispondere al telefono però fu Al Bano: “Sapeva di me, del mio passato con Romina, e si irritò: “Perché stai cercando la mia ragazza? Dimenticala, lasciaci in pace sennò finisce male”, mi disse bruscamente. Era geloso e potevo anche capirlo. Così lasciai perdere Romina”. Oggi Stash e la Power sono rimasti amici. “Con il tempo siamo diventati buoni amici – ha confidato -, uniti anche dalla passione comune per le filosofie orientali e la spiritualità”.