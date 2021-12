Aida Yespica, un altro Natale senza il figlio: “Non potrò stare con lui”

Grande dolore per Aida Yespica: la showgirl venezuelana non trascorrerà il Natale con il figlio Aron. A causa di problemi burocratici prima e della pandemia causata dal Coronavirus dopo, la Yespica non vede da ben due anni il suo bambino, nato tredici anni fa dall’amore con l’ex calciatore Matteo Ferrari.

Aida Yespica inconsolabile: perché non passerà il Natale col figlio

La soubrette in una intervista al settimanale Nuovo ha spiegato che ricongiungersi con il figlio sarà difficile, almeno per il momento:

Siccome sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno.

È da due anni che Aida non può abbracciare Aron e vivere la quotidianità con lui: sono mesi interminabili per una madre che sta lontano dal suo bambino. Solo le videochiamate accorciano le distanze con Aron, di cui ovviamente sente fortemente la mancanza. Non è stata solo la pandemia a bloccare la Yespica, ma problemi burocratici, come ha spiegato al magazine.

Il figlio, frutto dell’amore con l’ex calciatore Matteo Ferrari, vive con il padre a Miami, dove la showgirl ha soggiornato per qualche anno prima di rientrare in Italia.

Sebbene i rapporti con il suo ex compagno oggi siano distesi, in passato l’ex calciatore aveva chiesto l’affidamento esclusivo del figlio, come ha svelato sulle pagine di Nuovo:

Il motivo? Mai saputo. Siamo andati in tribunale, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione ho per mio figlio. Mi considero un’ottima madre.

Aida Yespica, perché il figlio vive col padre

Il figlio di Aida ha vissuto con la madre in Italia fino all’età di sette anni, per poi trasferirsi in America dal padre: la Yespica ha deciso di affidarlo all’ex compagno dopo essere stata travolta da difficoltà economiche che l’hanno trascinata in uno dei periodi più bui della sua vita.

Dopo una truffa subita che mi ha lasciata senza soldi ho deciso insieme al padre che sarebbe stato meglio a Miami, dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali. Ho scelto il meglio per lui, per garantirgli un futuro.

Una scelta portata avanti solo per il bene del ragazzino, come aveva confessato in una vecchia intervista: “Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio. Nel corso degli anni mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone. Ho dovuto lasciarlo a suo padre perché era l’unica persona di cui mi fidavo”.

In Florida Aron vive con Ferrari e la sua compagna, madre di due figli nati da un precedente rapporto: nella sua famiglia allargata il ragazzo ha trovato serenità, così come la Yespica, che oggi è legata all’imprenditore padovano Mirco Maschio. Per lui Aida ha lasciato Milano e si è trasferita a Padova: con il nuovo compagno il rapporto starebbe andando a gonfie vele, tanto da pensare a una nuova gravidanza.